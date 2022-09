Nuevo encuentro entre la Intersindical, Educación y Trabajo: se define la propuesta salarial

Este jueves se llevará a cabo la tercera reunión de las pautadas en el marco de la conciliación obligatoria entre la Intersindical Docente y la Provincia, representada por el Ministerio de Educación y el de Trabajo. Será la última reunión dentro de la primera etapa, de no mediar una extensión en función si el motivo de la conciliación no fue alcanzado.

La reunión anterior dejó la puerta abierta a dos definiciones que se conocerán en esta y que marcarán el rumbo de esta instancia de diálogo. Por una parte los gremios docentes deberán responder a la propuesta salarial que la ministra Verónica Soria les formuló y sobre la que en el momento mismo le platearon discrepancias. Lo otro girará en torno a saber si habrá devolución a las propuestas que se le elevaron al Ministerio de Educación sobre la aplicación de la Jornada completa.

En cuanto al primer punto, el ofrecimiento oficial, que recordemos guarda relación con lo acordado a nivel nacional, implicaría una suba en tres tramos. La primera de ellas sería para el mes de septiembre del 24%, luego otra en noviembre del 12%, y el restante en diciembre de un 5%.

La propuesta que acercó la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, en principio fue rechazada por “insuficiente” por la totalidad de los gremios, que en el caso de SUTECA insistió que el porcentaje de aumento debe ser de 40%. Sobre lo que se responderá mañana, La Unión pudo saber que la postura es sostener el pedido del 40% en dos partes, que corresponderían en Septiembre y Octubre, más la cláusula gatillo.

Jornada completa

El otro punto aún sin resolver, es sobre la anunciada y aún no implementada Jornada Completa. Cada uno de los gremios que integran la Intersindical presentó a la ministra Andrea Centurión su propuesta de aplicación y las dudas más salientes de los docentes. Se supone que será este jueves cuando este sustancial tema tengo un grado de claridad, respecto a la fecha concreta en la que comenzará a ponerse en práctica como las implicancias que tendrá en la carga horaria de los educadores y cómo se resolverá concretamente lo concerniente a las incompatibilidades.

No menor es el pendiente sobre el no descuento que vienen reclamando sobre los días de paro. Todas las entidades gremiales sostienen desde la primera reunión una urgente solución y a la fecha no les indicaron, sobre todo desde el Ministerio de Trabajo, cómo se va a proceder con esto al momento de las liquidaciones.