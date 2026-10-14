Nuevo operativo oftalmológico: ¿Dónde brindarán consultas y entregarán anteojos gratis en Catamarca?

La Municipalidad de la Capital, a través de su Secretaría de Salud, desplegará una nueva jornada de su reconocido programa socio-sanitario denominado "Ver para Crecer". Este importante operativo territorial se llevará a cabo el próximo viernes 16 de octubre, en el horario matutino comprendido entre las 8:00 y las 12:00 horas, teniendo como escenario las instalaciones del SUM Jesús de Nazareth.

Esta propuesta institucional responde a la necesidad imperiosa de dar continuidad a las estrategias destinadas a derribar barreras de acceso a la atención médica. El enfoque principal está puesto en la salud visual, un pilar fundamental para el desarrollo integral, la inclusión social y la calidad de vida de los habitantes. La iniciativa se consolida así como una respuesta directa y concreta para aquellos sectores de la comunidad que presentan mayores vulnerabilidades socioeconómicas.

Innovación tecnológica y resolución inmediata en el predio

Uno de los aspectos más destacados del programa radica en su metodología operativa, diseñada para eliminar los obstáculos burocráticos y las demoras habituales en la provisión de insumos médicos. Para lograrlo, la logística se apoya en un dispositivo móvil especialmente acondicionado con taller óptico propio, el cual se instala de manera temporal en el predio de atención.

Gracias a esta infraestructura itinerante, los profesionales especialistas llevan adelante un circuito integral que comprende los siguientes pasos técnicos:

Examen clínico integral de la salud ocular del paciente.

Diagnóstico de agudeza visual para determinar con precisión las necesidades correctoras.

Prescripción médica personalizada efectuada por los facultativos presentes.

Calibración de los cristales y armado final dentro del mismo vehículo equipado.

De este modo, la articulación de estas etapas en un mismo espacio físico posibilita que los beneficiarios regresen a sus hogares portando sus anteojos confeccionados en el acto, transformando radicalmente la experiencia de asistencia sanitaria pública.

Población destinataria y criterios de cobertura

El alcance de la propuesta socio-sanitaria está delimitado por criterios etarios y de vulnerabilidad prestacional precisos. Por un lado, la cobertura del programa está dirigida a personas a partir de los 10 años, abarcando a una franja etaria amplia que incluye tanto a niños en edad escolar y adolescentes como a adultos.

Por otro lado, la iniciativa está destinada de forma exclusiva a vecinos que no cuenten con cobertura de obra social, garantizando que el Estado municipal actúe como red de contención para los sectores desprotegidos. Para la convocatoria y captación de los pacientes, la estrategia combina dos vías de participación:

Articulación territorial: Familias que fueron relevadas previamente casa por casa por los agentes sanitarios territoriales.

Demanda espontánea: Residentes de la zona que decidan asistir de manera voluntaria durante la franja horaria matutina establecida.

Organización y pautas logísticas para la atención

Con el objetivo de preservar la excelencia en la calidad prestacional y garantizar un circuito de trabajo ágil, ordenado y eficiente, desde la cartera sanitaria se han establecido pautas estrictas respecto a la modalidad de concurrencia.

La atención a los asistentes se brindará de manera excluyente por orden de llegada. Asimismo, para evitar aglomeraciones y asegurar que cada paciente reciba la valoración y los insumos adecuados sin contratiempos, se dispondrá de un cupo limitado de 75 números. Esta medida organizativa busca optimizar los tiempos del taller móvil y asegurar que la totalidad de los asistentes dentro del cupo accedan de forma exitosa a las consultas médicas gratuitas y a la entrega directa de sus anteojos recetados.