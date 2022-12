Nuevos comicios en la Mutual F.M.E: de 3.000 afiliados no votaron más de 200

En medio de un nuevo cruce de acusaciones, en la jornada de este martes se realizó una nueva elección para definir las autoridades de la institución con sede en calle 9 de Julio. En el medio se sigue un proceso judicial encabezado por la lista que el pasado mes de septiembre se alzó con el triunfo y que luego no pudo asumir, porque la gestión que debía terminar su ciclo no se lo permitió.

Es justamente Idelma Marquetti, titular de la Mutual F.M.E y de la única lista que se presentó a las elecciones en el día de la fecha, es quien es duramente cuestionada por Susana Casavilla, cabeza de la Lista Verde, quien desde hace tres meses debería estar al frente de la mutual, según todas las presentaciones que refirió haber hecho ante la justicia.

Ambas, en diálogo con La Unión marcaron su postura, en una jornada que tuvo poca afluencia de votantes. Según Marquetti el padrón habilitado está conformado por casi 3.000 afiliados pero hasta el cierre del acto que era al mediodía, solo se habían llegado a sufragar casi 200 jubilados. Idelma Marquetti - Foto Cinthia Sánchez - La Unión

En la raíz del conflicto está interpretación de la legalidad del acto del 30 de Septiembre. Ese día los comicios se dieron con un marco más importante y tras el triunfo de la lista opositora, habría sido la misma Marquetti quien le solicitó a Casavilla un periodo de diez días para organizar todo y dejar el mando a la nueva gestión. "Nosotros actuamos de buena fe pero desde ese momento en el que ella comenzó a comportarse de una manera muy desleal. Ella se siente la dueña de la Mutual y no lo es. Somos nosotros ahora, por elección popular de los jubilados, las nuevas autoridades", consideró la titular de la Lista Verde.

En la otra vereda, quien se mantiene en el cargo, sostiene que lo hecho en los comicios anteriores está viciado de nulidad y acusa que ese día votaron personas que no integran la institución. "La jornada de hoy se está desarrollando tranquila y sin los atropellos de la vez pasada. Tenemos una escribana que está certificando todo. Porque las cosas se deben hacer por derecha y no pagando a la gente para que venga a votar", sentenció. Susana Casavilla - Foto Cinthia Sánchez - La Unión

Sobre la ausencia de la otra lista, Marquetti dijo lamentar la ausencia deslizando: "hubiese sido una competencia leal".

La ausencia de la otra lista se relaciona con el hecho que ellos ya se consideran electos. "Nosotros estamos completamente legalizados por la vía civil y penal. Lo que estamos esperando es la decisión del Fiscal Laureano Palacio, quien es el que debe definir esta situación", acotó Casavilla quien además indicó que todo el proceso de septiembre y lo acontecido desde esa fecha y hasta hora, ha sido presentado con documentación pormenorizada ante la INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) que es el organismo rector de las mutuales con sede en Buenos Aires.

"Algo debe estar pasando en la mutual que esta señora no quiere dejar el poder. Está enquistada en la presidencia desde hace ocho años y no quiere salir de ahí", dijo Casavilla trayendo a colación denuncias previas contra Marquetti no solo por falta de pago a los trabajadores sino de no rendición de cuenta de las finanzas de la entidad.