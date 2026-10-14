Octubre llega con una amplia agenda de talleres artísticos en Catamarca

La Casa de la Cultura y el Museo Histórico Provincial presentan durante octubre una variada programación de talleres artísticos, creativos y de expresión, coordinada por la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. La agenda reúne alternativas para quienes buscan incorporar nuevas habilidades, desarrollar proyectos personales y participar en espacios de aprendizaje vinculados con el arte, las manualidades y el movimiento corporal.

Entre las propuestas se encuentran actividades de cerámica, origami, crochet, resina y movimiento, a las que este mes se suma un nuevo espacio para aprender los fundamentos de la encuadernación artesanal. La programación contempla diferentes niveles de experiencia y está dirigida tanto al público en general como a grupos específicos, entre ellos adolescentes y adultos mayores.

La mayoría de los talleres se desarrolla en la Casa de la Cultura, ubicada en San Martín 533, mientras que la nueva propuesta de encuadernación tendrá lugar en el Museo Histórico Provincial, situado en Chacabuco 425.

Cada actividad cuenta con responsables a cargo, días y horarios establecidos, además de un número telefónico para realizar consultas e inscripciones. Todos los talleres son arancelados y tienen cupos limitados, por lo que las personas interesadas deberán comunicarse con los organizadores de cada propuesta para conocer la disponibilidad.

Encuadernación artesanal

Una de las novedades de la programación de octubre será el taller de Introducción a la Encuadernación Artesanal, a cargo de Irupé Álvarez, cuyo comienzo está previsto para el miércoles 21 de octubre.

La actividad se desarrollará en el Museo Histórico Provincial, ubicado en Chacabuco 425, y estará destinada al público en general. Los encuentros se realizarán todos los miércoles, de 15:30 a 17:30. La incorporación de esta propuesta amplía las alternativas de formación artística y manual disponibles durante el mes, con un espacio específico dedicado a la encuadernación artesanal.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información e inscribirse mediante el siguiente contacto:

Responsable: Irupé Álvarez.

Lugar: Museo Histórico Provincial, Chacabuco 425.

Inicio: miércoles 21 de octubre.

Días y horarios: miércoles, de 15:30 a 17:30.

Teléfono: 383 4055786.

Autoconocimiento y autocuidado para adolescentes

Dentro de las propuestas que comienzan esta semana se encuentra Conociéndome, un taller a cargo de Ruth Alejandra Nieva que tiene previsto iniciar este miércoles 14 de octubre. La actividad está destinada a adolescentes y propone trabajar el autoconocimiento y el autocuidado mediante diferentes recursos expresivos y participativos. Para ello, se utilizarán el baile, las canciones, las lecturas, el diálogo, el teatro y los juegos como herramientas para desarrollar las actividades.

La propuesta combina distintas formas de expresión y participación en encuentros que se realizarán los lunes y miércoles, de 18:30 a 20:30, en la Casa de la Cultura.

Quienes deseen conocer más detalles o gestionar su inscripción pueden comunicarse al 383 4619641.

Punto Libre: tejido a crochet para distintos niveles

El viernes 16 de octubre comenzará Punto Libre, un espacio de tejido a crochet coordinado por Juliana Martínez. La propuesta está pensada para personas con distintos grados de experiencia, desde quienes se acercan por primera vez a esta técnica hasta quienes ya cuentan con conocimientos intermedios o avanzados.

La modalidad de trabajo será libre y personalizada, con la posibilidad de aprender técnicas para realizar diferentes creaciones. Entre los objetos que se podrán elaborar se encuentran artículos para el hogar, amigurumis, indumentaria y accesorios.

Los encuentros tendrán lugar los viernes, de 17:30 a 19:30, en la Casa de la Cultura.

Los datos para solicitar información e inscribirse son los siguientes:

Responsable: Juliana Martínez.

Inicio: viernes 16 de octubre.

Día y horario: viernes, de 17:30 a 19:30.

Destinatarios: principiantes, nivel medio y avanzado.

Teléfono: 383 4046454.

Arterapia: explorar las emociones a través de los materiales

El sábado 17 de octubre está previsto el inicio de Arterapia, una propuesta a cargo de Dafne Danisa Tkaczek que invita a explorar la expresión de las emociones y el autoconocimiento a través de diferentes materiales y técnicas artísticas.

El taller contempla el trabajo con pintura, arcilla, telas, mosaicos, vidrios y materiales naturales o reciclados. La variedad de recursos permitirá abordar distintas posibilidades de expresión mediante la creación y la experimentación con elementos diversos.

Las actividades se realizarán los sábados, de 9 a 12, en la Casa de la Cultura. Para informes e inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse al 383 4019028.

Creaciones en Resina: objetos personalizados desde cero

También el sábado 17 comenzará Creaciones en Resina, taller a cargo de Lorena Rojas destinado a quienes quieran aprender a trabajar con este material a partir de conocimientos básicos.

La propuesta busca introducir a los participantes en la elaboración de objetos personalizados, ofreciendo un espacio para conocer los fundamentos necesarios para comenzar a desarrollar sus propias creaciones.

Los encuentros se realizarán los sábados, de 10 a 12, en la Casa de la Cultura.

Responsable: Lorena Rojas.

Inicio: sábado 17 de octubre.

Día y horario: sábados, de 10 a 12.

Teléfono para informes e inscripción: 383 4232871.

DiseñArte: creatividad y socialización para adultos mayores

La agenda también incluye DiseñArte, un taller coordinado por María Bazán y destinado específicamente a adultos mayores.

La propuesta trabaja sobre la creatividad, las capacidades cognitivas y la socialización, mediante un espacio de actividades orientado a promover la participación y el desarrollo creativo de quienes asisten. Los encuentros se llevan adelante los martes, de 9 a 11:30, en la Casa de la Cultura.

Para realizar consultas sobre la actividad, las personas interesadas pueden comunicarse al 385 5824330.

Estiramiento y Movilidad: flexibilidad y movimiento consciente

Para quienes buscan participar de una actividad centrada en el cuerpo y el movimiento, la programación ofrece el taller Estiramiento y Movilidad, coordinado por Carla María Grignola y destinado al público en general.

La propuesta aborda la flexibilidad y el movimiento consciente mediante ejercicios orientados a mejorar la movilidad y la postura, además de liberar tensiones.

Las clases se desarrollan los martes y jueves, de 16:30 a 17:30, en la Casa de la Cultura.

Los datos de contacto para obtener información e inscribirse son:

Responsable: Carla María Grignola.

Días: martes y jueves.

Horario: de 16:30 a 17:30.

Destinatarios: público en general.

Teléfono: 3814 743869.

Cerámica artesanal: aprender a modelar desde cero

El taller de Cerámica artesanal, a cargo de Rafael Guitian, está destinado al público en general y propone una introducción a las técnicas básicas para trabajar con arcilla y elaborar piezas propias.

La actividad está pensada para quienes desean iniciarse en esta práctica, comenzando por la preparación de la arcilla y avanzando hacia los fundamentos del modelado. La propuesta cuenta con dos opciones semanales de cursado: los martes, de 18 a 20, y los miércoles, de 16 a 18.

Las consultas pueden realizarse al teléfono 383 4406329.

Origami: el arte de transformar el papel

Otra de las alternativas disponibles es el Taller de Origami, coordinado por Johana Nataly Cecenarro. La actividad invita a conocer el arte de plegar papel para crear distintas figuras y está abierta al público en general.

El taller se dicta los viernes y ofrece dos opciones horarias para facilitar la participación: de 11 a 12:30 y de 17 a 18:30.

Quienes deseen recibir información o inscribirse pueden comunicarse al 383 5430117.

Inscripciones abiertas y cupos limitados

La programación de octubre reúne propuestas de diferentes disciplinas y modalidades, con actividades destinadas a adolescentes, adultos mayores y público en general. Desde el trabajo manual con arcilla, papel, crochet y resina hasta las experiencias vinculadas con la expresión emocional y el movimiento, la agenda ofrece distintas opciones para quienes quieran participar de espacios de aprendizaje y creación.

Las actividades se distribuyen entre la Casa de la Cultura, en San Martín 533, y el Museo Histórico Provincial, en Chacabuco 425, bajo la coordinación de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Todos los talleres son arancelados y cuentan con cupos limitados. Por ese motivo, las personas interesadas deberán comunicarse directamente con los responsables de cada propuesta a través de los teléfonos informados para consultar la disponibilidad y concretar la inscripción.