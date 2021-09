Oscar Arellano fue elegido como nuevo rector de la UNCa

Tal y como estaba previsto y dispone el Estatuto Universitario, en horas de esta tarde, se llevó a cabo la Asamblea Universitaria en sesión extraordinaria, en la que resultó elegida la formula integrada por el Ing. Oscar Arellano y la Dra. Elina Silvera de Buenader como nuevo Rector y Vicerrectora de la Universidad Nacional de Catamarca. Cabe mencionar que la formula Arellano-Silvera de Buenader, fue la única propuesta por los Consejeros, representantes de las distintas Facultades que componen la UNCA, claustros de Docentes, No docentes, Estudiantes y Egresados y votada de forma unánime.

Tras el escrutinio, con un quorum de 140 sobre 143 Consejeros, se dio paso a la proclamación de los nuevos funcionarios académicos. Arellano se venía desempeñando en los últimos años como Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Silvera de Buenader llevaba ya dos gestiones como Vicerrectora acompañando al Ing. Flavio Fama.

El flamante Rector, dijo en su discurso que “este es un momento muy especial para nuestra querida Universidad toda vez que hemos concluido su proceso electoral más importante y significativo dentro de sus Claustros que es la elección de Rector y Vicerrector, llevado delante de forma impecable por esta honorable Asamblea que ustedes integran. Me embarga una profunda emoción por el alto honor que me han conferido, que no es nada más ni nada menos que conducir los destinos de nuestra prestigiosa Universidad Nacional de Catamarca en carácter de Rector. (?) Dedicaré mis mayores esfuerzos de dedicación, inteligencia, compromiso y responsabilidad para que ustedes se puedan sentir bien representados en todo momento. Trabajaré con el desafío de que se puedan sentir orgullosos de la decisión soberana que acaban de tomar al conferirnos tan alta responsabilidad a la Dra. de Buenader y quien les habla. Sepan que el cargo de Rector lo ejerceré con responsabilidad, transparencia y honestidad y no perderé de vista que estamos al servicio de todos ustedes, incluso de la sociedad toda. Una gestión de puertas abiertas, respetuosa y comprometida, capaz de escuchar y atender las demandas de todos los sectores”.

La Vicerrectora, expresó a su vez, tras conocerse el resultado que “es para mí un orgullo, un honor y una gran emoción estar en esta elección y que me nombraran cono Vicerrectora de la Universidad Nacional de Catamarca por el periodo 2021-2025. Ustedes me conocen desde hace mucho tiempo y mi vida a transcurrido en su mayoría en la Universidad y para mí es más que una vocación, una pasión, por eso hoy les agradezco profundamente esta distinción que llevaré con el objetivo de entregar toda mi experiencia y todo el empeño para que esta Universidad logre todos sus objetivos”.

Luego de la proclamación, el Rector saliente, Flavio Fama, brindó unas palabras a la comunidad educativa y luego se dirigió, junto a los flamantes Rector y Vicerrectora, a la Plaza de la Reforma a recibir a estudiantes y miembros de la Universidad presentes en el lugar.

La Asamblea, que se llevó a cabo de manera presencial teniendo en cuenta los recaudos y protocolos pertinentes a la situación epidemiológica, fue convocada por el Consejo Superior conforme lo prevé el artículo 12 inc. a) del Estatuto Universitario y 84 del Reglamento Electoral General. Es importante destacar que la Asamblea Universitaria está integrada por 142 asambleístas: 98 Consejeros Directivos ,7 decanos y 37 consejeros superiores.

La convocatoria fue realizada ya que el próximo 30 de septiembre concluyen los mandatos del Rector y Vicerrector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ing. Flavio Fama y Dra. Elina Silvera de Buenader.