Osep lo hizo otra vez: falló en la entrega de remedios vitales para dos niños con Duchenne

La obra social de los empleados públicos sigue acumulando frentes de batalla. Entre las muchas fallas que se le observan a diario y por las que los mismos empleados reconocen que debe ser calificada como una "mala gestión", sin duda que la que más molesta y duele es cuando la desidia afecta directamente en la salud de los afiliados. Diario La Unión viene recordado el duro peregrinar de cientos de padres cuando estos deben tramitar un medicamentos para sus hijos. Algunos, los pocos, a fuerza de insistir logran que los remedios y tratamientos les sean habilitados en corto plazo pero hay otros que no.

El caso de las últimas horas corresponde al grupo de los que son burlados y por el efecto que tiene en la calidad de vida de dos niños menores, no hace más que indignar. Los protagonistas son Imanol y Baltasar quienes están diagnosticados con Duchenne. Cuando todo hacía creer que la obra social de los empleados públicos por fin había habilitado los muy necesario remedios para ellos, con gran frustración la madre de los chicos fue comunicada recién hoy que los medicamentos que le habían sido otorgados el viernes pasado, ya no podían ser retirados.

"Estoy indignada", sentenció con un nudo en la garganta Fernanda Varela en diálogo con Diario La Unión. A la bronca le suma el dolor y la desesperación de saber que una vez más fue burlada por OSEP . Recordemos, como ya lo había reflejado este diario, que los padres de los niños habían iniciado el pasado 17 de febrero un expediente en calidad de urgente por medicamentos que son vitales para sus hijos. A pesar de los reclamos, estos recién fueron habilitados este viernes pasado. Y como se habían demorado, los remedios fueron adquiridos con mucho sacrificio a la espera de los que iban a dados por OSEP.

Burocracia

Ayer Fernanda fue a la farmacia de la obra social para retirarlos pero nuevamente la burocracia le salió al cruce y por un detalle en la forma del recetario no se los entregaron. Allí comenzó a generarse la desesperación y la frustración. Hoy, con el detalle solucionado volvió y se dio con la lamentable novedad que el retiro de los insumos se debe hacer dentro de las 72 horas. Y por lo tanto, ya hoy no se los podían dar. Nunca le hicieron esta aclaración. "Supuestamente tardan 72 hs en impactar en el sistema y la resolución salió el viernes", refirió con bronca.

"Hoy estoy justamente necesitando calcio y otros medicamentos para mis hijos, porque ya no tienen. Y sobre que no me los pueden o quieren entregar me entero viendo el ticket que lo que tenían autorizado era solo el 40%, cuando la cobertura de ellos es del 100%. Señores de Osep necesito los remedios", reclamó con dolor.

La situación de los niños ya viene siendo reflejada por los medios y en las redes sociales, gracias a la visibilización que la madre viene sosteniendo. La patología es delicada y es por ello que urge que los insumos médicos que se piden lleguen y se autoricen con suma urgencia. El detalle del porcentaje de autorización no es menor. La familia no cuenta con recursos para afrontar la diferencia.