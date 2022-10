OSEP traba la entrega de pasajes aéreos a niños con Duchenne y quedan sin control en el Garrahan

La realidad de los afiliados de la obra social provincial sabemos que es complicada. No siempre lo que se reclama como contraprestación por los descuentos se hace realidad. Casos que lo comprueban hay muchos pero resulta más triste cuando se trata de niños en procura de su mejor calidad de vida. Este es el caso de los niños con Duchenne que nuevamente son relegados por OSEP y deberán postergar una vez más el control que tenían pautado en el Hospital Garrahan.

El punto en este caso es que Imanol, uno de los niños con esta enfermedad es que no puede hacer un viaje tan largo en colectivo, esto por su misma condición y por prescripción médica. Por lo tanto, él, su hermano y sus padres deben hacerlo en avión. Y es aquí que comienza el problema con el organismo, porque aunque este pedido fue formulado con la debida anticipación a la fecha, teniendo en cuenta que el control está agendado para el 31 de Octubre, aún OSEP no define si les concederán los pasajes aéreos.

La respuesta que les reiteraron este martes, tal lo indicado por Fernanda Varela, mamá de los niños a La Unión es que la obra social no emite pasajes de este tipo y que la opción como solución es el reintegro. Desde OSEP la respuesta oficial es que "a la fecha no saben de afiliados a los que se les haya otorgado la cobertura de pasajes aéreos. Lo que se ofrece es el reintegro al 100%" . Ante se debe aclarar que la familia Coria Varela no cuenta con los recursos para poder pagar el costo de cuatro pasajes, que suma aproximadamente en más de $160 mil. La madre de los niños hace meses que vende rifas, budines y otros productos para poder sumar un dinero extra que ayude a lograr reunir el dinero. Obviamente que no lo pudo lograr a pesar de la generosa respuesta de la gente.

"En nuestro caso es completamente imposible aunque sea pagar un pasaje, menos cuatro", marcó Fernanda con dolor y preocupación. El otro factor es el tiempo. Los menores llevan vencido el control médico desde hace más de un año, justamente por lo económico y el freno que pone OSEP para cubrir el traslado.

En un último intento, este martes Fernanda se hizo presente en OSEP intentando una reunión con la titular del organismo pero no la recibieron. Le prepusieron hacer una nota relatando nuevamente el porqué del pedido y adjuntando otra vez toda la documentación e historia clínica, eso para ser presentada mañana miércoles ante la dirección pero se le advirtió que la respuesta no va estar sino hasta la otra semana. Recordemos que en el medio administrativamente la semana es corta por el feriado largo.

"Les dije que no puedo esperar hasta el martes, los tiempos de mis hijos no son los mismos que los de ustedes. No estamos pidiendo nada que no les corresponda a mis chicos y lo que está en juego es la salud de ellos" , sentenció la mujer con pesar.

La distrofia muscular de Duchenne, tengamos presente que es una forma de distrofia muscular que empeora rápidamente. Otras distrofias musculares avanzan mucho más lentamente pero en este caso no. Para poder seguir teniendo una mejor condición de vida, es que es lo que Imanol y Baltazar deben sí o sí tener un control ante que termine el año. Por ahora, parece que para la obra social esto no será posible.