Otra vez chance de lluvias: así va a estar el tiempo en Catamarca

El tiempo de este día se anticipa con condiciones inestables, precipitaciones en distintos momentos y presencia de viento, que se intensificará durante la tarde. De acuerdo con los datos previstos por el Servicio Meteorológico Nacional las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 20 grados durante los principales períodos de la jornada.

Las lloviznas, nuevamente anuncian que estarán presentes desde la mañana, mientras que para la tarde se esperan la inestabilidad será aislada. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado.

¿El día arranca inestable?

La lluvia se anuncia desde la madrugada, y esto estuvo acompañado con vientos desde el Sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Ya por la mañana, las condiciones se mantendrán similares en cuanto a las precipitaciones, aunque se registrará un descenso de la temperatura hasta los 16 grados.

La probabilidad de lluvias mantendrá entre el 10% y el 40%, mientras que el viento cambiará su dirección predominante al sector Norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Tarde con lluvias y viento

Para la tarde el SMN se prevé un aumento de la temperatura, que llegará a los 20 grados, la máxima prevista para la jornada. Sin embargo, el tiempo continuará inestable, con posibilidad de lluvias aisladas.

El viento volverá a soplar desde el sector Sur y alcanzará velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, el período de mayor intensidad del viento contemplado en el pronóstico. Estas condiciones combinarán dos factores, lo que hará de este tramo del jueves el más complicado.

Una noche mayormente nublada

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura estimada en 17 grados. El viento se mantendrá soplando desde el mismo sector e igual intensidad. Para este tramo no se indican ráfagas específicas en el pronóstico.

De esta manera, el viernes estará caracterizado por lloviznas y el viento más intenso durante la tarde, cuando se registrarán las ráfagas más fuertes previstas para la jornada.