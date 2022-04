Otra vez crisis en los IES: docentes y alumnos del " José Cubas" con abrazo simbólico a la institución

El recurrente tema de los Institutos Superiores es un tema que no alcanza a tener una solución definitiva en la provincia. Cuando la realidad parecía indicar que todo se había encaminado, nuevamente se genera una crisis. En el centro está la posibilidad que, en el caso del IES “Gdor. José Cubas”, los docentes que forman parte de los profesorados de Educación Inicial y Educación primaria deban ahora concursar sus cargos, lo que hace peligrar sus fuentes de trabajo además de poner en riesgo el plan de estudio del alumnado.

Ante esto anunciaron la puesta en marcha de un plan de lucha, el que dio inicio este lunes con un abrazo simbólico a la institución. Para ello se ha conviocó a la comunidad educativa para las 20 hs . Mediante comunicado explicaron la situación, indicando que están atravesando “una situación que pone en riesgo nuestra fuente laboral, pero por sobre todas las cosas vulnera el derecho de los estudiantes a recibir educación de calidad y en condiciones óptimas”.

En el escrito luego comentan que “el día 23 de marzo del corriente año, en el cuerpo docente recibimos mediante mensaje de WhatsApp (con toda la informalidad que esto significa) un comunicado en el que se nos informaba sobre la discontinuidad de la sección B del PEP y de la baja por “cambio de plan de estudios” de TODOS LOS DOCENTES DE AMBOS PROFESORADOS, PEI y PEP . Es necesario reconocer que este cambio de plan de estudios se realizó a partir del año 2019, ya que durante el año 2018 recién se aprobaron las resoluciones ministeriales, estructuras curriculares y planes de estudios correspondientes. Por gestiones del Rector de la institución, Prof. Eugenio Rolando Cano, tal como él lo ha reconocido en diferentes oportunidades, se decidió dar CONTINUIDAD A TODOS LOS DOCENTES de ambos profesorados; sin que medie una instancia de concurso de acceso a cátedras por antecedentes y oposición”.

Y añaden “Es de público conocimiento que la situación de confinamiento y no presencialidad por la que atravesamos durante el año 2020, y ante la imposibilidad de cobertura de las unidades curriculares sin docentes, recién a mediar el año 2021 se pudo iniciar un proceso de concursos; todos los docentes mantuvimos un fuerte y sostenido compromiso con nuestros a alumnos y con la institución, empleando todos los recursos disponibles. Sin embargo, en aquel último ciclo lectivo, nos anoticiamos – por colegas que no aún hoy no pueden acceder a cobrar sus honorarios – que en la Dirección provincial de Recursos Humanos, el IES “Gobernador José Cubas”, no registra docentes en los cargos correspondientes a los nuevos planes de estudios”.

Baja de la Sección B

En tanto, el rector de la institución, Prof. Eugenio Rolando Cano en declaraciones radiales, reconoció que alrededor de 40 a 50 profesores del instituto serán dados de bajo y que sus cargos van a entrar en concurso . Los alumnos, respondieron al directivo y sentenciaron que este “desconoce la problemática porque hace cinco años que no pisa las instalaciones del Instituto”.

Sobre la baja o discontinuidad de la Sección B, que según el rector obedece a la baja matrícula, alumnos desmintieron esta situación. En diálogo con Radio Valle Viejo comentaron “no hay pocos estudiantes. En Primer año hay una matrícula de 70 alumnos, en Segundo hay más de 30 estudiantes, en Tercero lo mismo y Cuarto año hay más de 80 alumnos. Entonces no es como dice él y que es por lo que pide la discontinuidad de los 1° B y 2° B de las carreras de Nivel Primario”.

IES “Juan Manuel Chavarría”

En tanto los alumnos de este otro instituto de formación están en alerta porque las condiciones del edificio central no son las mejores y como si fuera poco, la institución no cuenta con un Rector. “No hay nadie que nos de una solución. No tenemos libreta ni nada que nos quede como constancia sobre las materias que rendimos”, indicaron a Diario La Unión. Por esto y otros temas que vienen reclamando, es que también se declararon en alerta.