Padres tomaron la Escuela Rural n° 6 de Villa Vil

Otro conflicto en Educación y en este caso en reclamo por serias defiencias edilicias y de falta de espacios se da desde horas tempranas en el distrito de Villa Vil, en el departamento de Andalgalá. Allí padres y alumnos realizan una protesta en la Escuela Secundaria Rural N°6, donde el reclamo fundamental es la falta de partidas para el refrigerio, espacio de recreación, mantenimiento del establecimiento, pizarrones y baños en buen estado, y carencia de material bibliográfico.

El establecimiento comparte edificio con la Primaria y cuenta con un total de 37 alumnos y otra el otro nivel con un total 11 estudiantes. Esta situación es la que está en el centro del conflicto y según los padres el Supervisor de Escuelas rurales que es de Pomán "no estaría haciendo algo para cambiar las cosas. El año pasado se hizo un reclamo por la misma situación y no pasó nada. No recibimos respuestas. La Escuela Primaria n° 395 nos quitó la cocina y todo lo que había en ella. Nos quitó el laboratorio y la biblioteca y el baño de mujeres".

En un documento presentado por los papás de los alumnos, además indicaron que "desde el año pasado, 4° y 5° año trabajan en el salón y la escuela está dividida por un telón a la mitad del mismo. Los estudiantes, por este motivo, no pueden prestar atención por el bullicio de los niños de la Primaria, ya que las maestras no les dan clase y están todo el día en hora libre. Los profesores no pueden dar clases. Aparte comparten el baño varones, mujeres y profesores. Y a esto se suma que los alumnos de 6to año tiene clases en un "depósito" al lado del baño".

El fuerte reclamo es por las aulas y en este punto destacan "o quieren aulas, nos faltan aulas"

Al preocupante cuadro se agrega que las ordenanzas deben fuego para poder darles el desayuno al alumnado y deben lavar las tazas en baldes. Los alumnos no tienen un lugar a dónde desayunar ya que también la Escuela Primaria les quitó los mesones y los bancos. Los chicos toman mate sentados en el mástil o en las puertas de la escuela.

"Lo que más duele y molesta es que la directora de Secundaria permitió todo esto e incluso trata de ocultar la realidad que viven los chicos en la escuela", sentenciaron.