Padres tomaron otra vez la Escuela n° 392 por incumplimiento en las mejoras edilicias

Parece ser una historia de nunca acabar porque otra vez las madres y padres de los alumnos de la Escuela Primaria n° 392 y los de la Escuela Secundaria n° 62, ambos de la localidad de Siján, deben hacer público su malestar ante un nuevo incumplimiento de las promesas del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles. Esto por cuando luego del primer reclamo formulado en marzo, funcionarios de este organismo se habían comprometido a acelerar los trabajos en los sectores marcados con serios problemas de infraestructura. Recordemos que según lo habían denunciado los papás, el edificio escolar acusa fallas en el sistema eléctrico, en los nódulos sanitarios, además de filtraciones en los techos.

Lo prometido en esa fecha no se cumplió y por eso a finales de junio, antes de culminar con la primera etapa del ciclo lectivo y luego de un mes sin trabajos, se protestó con un corte de ruta. Y en esa oportunidad nuevamente el Ing. Jordán se comprometió a pagar lo adeudado a la empresa constructora y por ende, a reactivar las refacciones. Poco de eso se cumplió. Por eso este lunes, en el inicio del segundo semestre, se tomó la decisión de tomar el edificio escolar. Esta no es la única medida, porque sumaron que los niños de la Primaria no recibirán las tareas virtuales, para de esta manera presionar a que el Ministerio de Educación también intervenga y accione en bien de los estudiantes.

A la fecha y en vista de todos estos inconvenientes, los niños siguen sin asistir a clases, en el caso de la Escuela Primaria. En cuanto a los chicos de la Escuela Secundaria, los educandos sostienen una modalidad rotativa, dado que se habían hecho arreglos parciales en su edificio.

Promesas incumplidas

La toma de la Primaria se va a mantener hasta que autoridades de ambos ministerios se hagan presente. En diálogo con Radio Valle Viejo, Marita comentó que los trabajos que se realizaron son más que inapropiados. “Durante las vacaciones los papás estuvimos visitando la escuela porque vimos que estaba trabajando una sola persona. Aunque nos habían dicho que el tema del pago estaba resuelto, ahora dicen lo contrario y se están echando la culpa entre el responsable de la obra y el ministerio, como lo han estado haciendo desde el inicio del año. El resultado de todo esto es que el baño no está hecho y todas las cañerías están al aire libre y el material puesto al costado. Y en el área de la cocina, la situación era la misma”, describió la madre. Estado de los baños

En función de esto y de todo lo que viene sucediendo, es que los padres están firmes en la decisión de no permitir el ingreso de nadie a la escuela hasta tanto no se envié desde Infraestructura a certificar lo poco que se hizo. “En junio, durante el corte de ruta, el Ing. Jordán se había comprometido a enviar a certificar los trabajos todos los jueves, pero esto nunca pasó. Estamos cansados de tantas mentiras. Los chicos quieren volver a clases, pero estando, así las cosas, es imposible”, sentenció Marita.

Además de la preocupación por la precariedad del edificio, el otro drama que acusan los padres es el impacto de todo esto en el trayecto pedagógico y la deficiencia en la calidad educativa. En este sentido vale apuntar que la Escuela Primaria n° 392 de Siján, está incluida en la modalidad de Jornada Completa, lo que, a la fecha, evidentemente no se concretó.