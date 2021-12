Palladino se despidió del Ministerio de Salud

La Dra. Claudia Palladino, quien asumió hoy como diputada provincial, se despidió de los agentes de salud del Área Central con sentidas palabras de agradecimiento. En un sentido acto la ahora ex ministra dijo: “Primero agradecer el trabajo de cada uno de ustedes, porque sin ese trabajo hoy no podríamos estar como Ministerio, como sistema de salud, como gabinete, con el reconocimiento de la gente por el trabajo realizado. Realmente todos aprendimos a trabajar en red. Hoy sabemos que podemos dar respuesta, qué somos fuertes como sistema de salud y no tenemos que perder esa energía”.

Luego expresó que “desde lo personal estoy muy feliz por todo lo que trabajamos y presentarles a quien sin duda va a hacer una gestión excelente, y va a poder cumplir metas propias y aquellas que muchos soñábamos para el sistema de salud, y que por la pandemia están demoradas, que es la Dra. Manuela Ávila, nuestra futura ministra de salud”.

Por último, agradeció al gabinete de Salud (secretarios presentes) “que son los pilares, y a partir de ellos se desgranan los otros pilares que son los directores, que realmente acompañaron, nunca bajaron los brazos, aportando todo lo que saben y la fuerza que tienen, para que hoy seamos lo que somos como Ministerio y como equipo”.

Recordemos que en el marco de la última edición virtual del Consejo Federal de Salud (COFESA), Palladino presentó esta semana a Manuela Ávila, quien se venía desempeñando como secretaria en Asistencia y Salud Pública, y será ahora su reemplazane en la cartera sanitaria. De esta manera se formalizó y oficializó el cambio en el Ministerio de Salud.

Avila, en las primeras consideraciones indicó que se seguirá “garantizando la salud pública, en el mismo sentido que la gestión saliente en el marco del Plan Estratégico 2030”.