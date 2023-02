Paro de transporte: a pesar del pago de algunas empresas, la medida fue confirmada por UTA

Este martes pasado la Unión Tranviarios Automotor Seccional Catamarca- La Rioja anunció una nueva medida de fuerza en razón de la falta de pago de los salarios de Enero a los trabajadores. El paro, previamente comunicado a la Dirección de Inspección Laboral está previsto para este viernes desde la medianoche y según anunció el gremio. Como sucede, como en todas las medidas de fuerza de este rubro, todo siempre está supeditado a las transferencias que realice la Provincia a las empresas de transporte.

Eso fue lo que se informó en horas de la mañana de este jueves, marcando que existía un compromiso de pago de fondos y que en función de esto los trabajadores iban a decidir si mantenían la medida de fuerza. “La idea es que ellos, por las empresas, reciban los fondos y que vayan depositando”, marcaron desde UTA. Esto sucedió, al punto que se sabe que tres empresas ya transfirieron lo adeudado a sus empleados.

El problema, sobre todo para los usuarios que son los principales afectados en este tire y afloje, es que desde la entidad gremial por norma no levanta la medida de fuerza, a pesar del pago de algunas patronales. La modalidad que aplica, y así lo confirmó Juan Vergara, secretario general de la seccional de UTA, es que “empresa que no paga, no sale”. Según esta perspectiva, las que trabajarían este viernes con normalidad son El Nene, La Rubí y GM. La empresa 25 de Agosto es la que siempre presenta conflicto, porque aunque habrían recibido el dinero del Ejecutivo provincial, aún no cancelaron el mes de Enero y menos el bono de $20 mil. “Los choferes al saber que está la plata y no les pagaron, van a esperar y no van a trabajar, porque les pagarían recién mañana o el sábado”.

Dicho esto, lo que queda claro es que tres empresas van a trabajar normal y solo los pasajeros que hacen uso de la empresa 25 de Agosto son los que van a estar complicados este viernes.

Paro nacional

Asimismo, la Unión Tranviarios del Automotor a nivel nacional se declaró en estado de alerta y movilización al sostener que las empresas de transporte de colectivos no han pagado la suma de 20 mil pesos por chofer. El gremio dijo que esto forma parte de un acuerdo que se logró entre el Gobierno nacional y los empresarios en la última reunión que tuvieron en septiembre de 2022.

La entidad sindical aseguró que esa suma de dinero aún no ha sido liberada y amenazó con convocar a un paro nacional si no llegan los fondos. De esta manera, podría no haber servicio de colectivos en todo el interior del país.

El secretario general de UTA, Roberto Fernández, aseguró que los adelantos de los 20 mil pesos acordados en la paritaria de 2022 no han sido liberados. Por ese motivo es que habría paro de transporte en los próximos días. "Estamos con mucho malestar con los empresarios por no pagar los 20 mil pesos que se acordaron en septiembre de 2022", expresó Fernández.

Y añadió: "El Gobierno nacional tendrá que intervenir para solucionar el problema. Somos el sostén de nuestra familia y no permitiremos ser juguetes de las partes negociadoras. Estamos en estado de alerta, esperamos una definición. Queremos cobrar lo acordado".