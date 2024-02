Paso a Paso: ¿Cómo eliminar los rayones o arañazos en la pintura del auto?

¿Alguna vez tu auto sufrió un choque o un raspón? ¿No tienes tiempo de ir a un taller para repararlo? , te compartimos algunos trucos caseros muy útiles para solucionar esos problemas sin necesidad de llamar a un experto y sin gastar tanto dinero. Sigues estas instrucciones al pie de la letra, aplícalas y, si te funciona, compártelas con tus familiares y amistades.

La mayoría de conductores ha experimentado la desazón de ver su auto con rayones o abolladuras, ya sea tras un accidente o una mala maniobra. El aspecto no es el mejor y muchos optan por llevarlo al mecánico.

La buena noticia es que existen trucos caseros que permitirán eliminar todas esas complicaciones con productos que tranquilamente puedes tenerlos en la despensa de tu casa. Presta mucha atención para que lo apliques con tus unidades.

Con estos productos podrás eliminar rayones del auto

1. Usa repelente de mosquitos

Además de prevenir las picaduras de mosquitos, este repelente puede eliminar las abolladuras de la carrocería de tu auto.

Sobre una tela seca (no tiene que ser mojada), vierte una cantidad de repelente de mosquitos

Con la tela húmeda, limpia las partes dañadas, realizando movimientos circulares

Espera veinte segundos y luego enjuaga con un paño limpio

2. Pasta de dientes

La pasta dental será efectiva, siempre y cuando los arañazos de tu vehículo no son tan pronunciados.

Sobre una tela suave y limpia, aplica una cantidad de pasta de dientes

Cerciórate que la carrocería de tu auto esté limpio y seco

Limpia la zona daña con la tela que tiene pasta dental

Moja la tela con agua limpia y vierte más pasta dental, según el tamaño de las abolladuras

Realiza movimientos circulares al momento de frotar la zona dañada

3. Ceras

Para este procedimiento, debes tener en cuenta que tipo de cera utilizar. En el caso de la cera líquida para carros, por ejemplo, no debes frotar la zona dañada demasiado, sino hacerlo de forma lenta para que no se estropee.

¿Puedes pulir los arañazos de un coche?

En la mayoría de los casos de rayones leves a moderadamente profundos, puede pulirlos en casa. Sin embargo, si un rasguño ha llegado al nivel de imprimación o incluso al metal desnudo de su automóvil, un profesional debe solucionarlo lo antes posible. De lo contrario, puede solucionar el problema con un poco de tiempo y esfuerzo.

¿Qué pasa si pulo mi carro en el sol?

El problema de esto es que el sol calienta el pulimento que está en el carro, lo que puede ocasionar que se manche la pintura del vehículo. Lo recomendable es que si se realiza esta labor en el día o tarde, hacerlo bajo sombra.

Por otro lado, si decides en encerar tu auto, es probable que esta capa se seque muy rápido y el acabado del automóvil se vea parcialmente arruinado. Si no tienes de otra opción, deberás usar diferentes tipos de cepillos y velocidades durante el pulido.

¿La cera para autos repara los rayones?

La cera para automóviles no puede eliminar los rayones leves. Para eliminar cualquier tipo de rayón se necesita un material abrasivo para nivelar la pintura. La cera para automóviles no es abrasiva y no puede nivelar la pintura. Puede rellenar rayones leves y hacerlos invisibles, pero no elimina los rayones leves.

¿Cómo elimina la pasta de dientes los arañazos?

La pasta dental a base de pasta actúa como un abrasivo suave que nivela el rasguño, eliminándolo o haciéndolo menos perceptible. Sin embargo, es importante proceder con precaución: si usa la técnica incorrecta, podría opacar el acabado o crear más rayones, lo que empeoraría el problema.

Cómo quitar una abolladura del coche

Uno de los métodos más comunes para intentar sacar una abolladura de la carrocería es utilizar agua muy caliente o hirviendo. Para ello, hay que verter el agua sobre la zona afectada y, con suerte, podría ocurrir que la zona abollada se relajara y volviera a su lugar. Si esto no ocurre, podemos presionar desde el interior de la carrocería (si está en una zona accesible) para conseguir sacar el bollo hacia fuera. Sino, se puede echar mano de una ventosa, con la que hacer presión desde la zona exterior.

¿Qué le puedo pasar al auto para que brille?

Cualquier lavavajillas líquido es bueno para dejar la carrocería brillante, incluso si lo prefieres con olor a limón. Si además lo usamos con un compresor (tipo hidrolimpiadora) y con una boquilla de aplicación de espuma, el resultado será sorprendente.

También puedes contar con el aceite de oliva o el aceite mineral para dejar el parachoques de tu auto y demás partes brillosas. Estos aceites vegetales también pueden proteger a la pintura contra las grietas y desgaste.

¿Cómo sacar las rayas de un auto negro?

Aplica pasta abrasiva para coche a un trozo de algodón y pásalo encima del arañazo con movimientos concéntricos pero sin pasarte ya que podrías dañar la pintura del coche (sobre todo en caso de que se trate de un coche negro o con pintura metalizada.

Por otro lado, hay productos industriales especializados para esta labor como el popular WD-40® Producto Multiusos. Este líquido es perfecto para eliminar rayaduras superficiales que hayan afectado a la pintura de tu coche.

¿Se puede pulir un rasguño de un automóvil?

En la industria automotriz, hay una REGLA DE PULGAR. Si su pulgar no puede atrapar el rasguño, puede pulirlo fácilmente con pasta de dientes, ya que solo está en la capa transparente de pintura y, de lo contrario, debe salir con un kit de reparación de rasguños de automóviles o volver a pintar porque es demasiado profundo para pulir.

Eso sí, el pulido manual solo puede eliminar los arañazos superficiales, sin embargo, el daño que ha sufrido la pintura no se podrá solucionar de forma tan sencilla: los especialistas en chapas y pintura son los que usualmente ven este tipo de trabajos.

El truco definitivo para quitar las pegatinas de tu auto

Pegar pegatinas en el coche es una manera de personalizarlo acorde a tus gustos, pero llega un momento en el que deseas lavarlo y es difícil removerlos. Algunos recurren a expertos para no dañar la pintura, mientras que otros deciden hacerlo por su propia cuenta, sin embargo, esto no sale siempre como uno quiere. En la siguiente nota te decimos de qué manera quitarlo en cuestión de minutos y sin maltratar la superficie.

¿Cómo limpiar el excremento de paloma de tu auto sin dañar la pintura?

Para evitar desagradables experiencias, te dejamos tres tips efectivos que ayudarán a quitar las manchas de heces de paloma en el carro.

Cómo limpiar los faros del auto con vinagre y bicarbonato

Que esta parte del carro esté bien limpia y libre de suciedad beneficia el paso de la luz, sobre todo cuando se maneja de noche o en la carretera. Para esto se puede preparar el siguiente remedio casero.

En media taza de vinagre añadir 1-2 cucharadas de bicarbonato. Mezclar hasta que quede casi líquido.

Humedecer un paño con la preparación y utilizarlo para frotar los faros con movimientos circulares.

Luego de varias pasadas hay que emplear un trapo humedecido con agua para retirar los restos del vinagre y bicarbonato.

Para darle mayor brillo se puede recurrir a alguna cera especializada o algún líquido, además de una franela limpia.

Cómo limpiar los asientos de cuero del coche

Los asientos de cuero del coche son muy elegantes, pero su mantenimiento es más exigente. Así, es muy posible que si no tenemos experiencia en limpiar el cuero de los asientos, necesitemos una serie de consejos para sacarle el máximo provecho y para no meter la pata con un material tan costoso:

Aspira en profundidad toda la superficie.

Aplica un limpiador específico para cuero con un cepillo de cerdas naturales y aplícalo por toda la superficie, sin frotar. Ten en cuenta que los limpiadores más recomendados son los que contienen glicerina o lanolina.

con un cepillo de cerdas naturales y aplícalo por toda la superficie, sin frotar. Ten en cuenta que los limpiadores más recomendados son los que contienen glicerina o lanolina. Deja actuar el producto unos minutos y vuelve a pasar el cepillo impregnado en el limpiador.

Retira la suciedad con una toalla de microfibra seca o ligeramente humedecida en agua.

o ligeramente humedecida en agua. Aplica una pequeña cantidad de acondicionador específico para cuero en una trapo de microfibra y extiéndela por la tapicería para hidratar y nutrir la piel.

en una trapo de microfibra y extiéndela por la tapicería para hidratar y nutrir la piel. Deja actuar el acondicionador unos minutos para que penetre en el cuero y acto seguido elimina la cantidad sobrante con una bayeta de microfibra seca.

Cada cuánto tiempo se debe cambiar las luces del auto

Se sabe que un correcto mantenimiento del auto evita daños mayores que podría causar por el desgaste del manejo diario. Si bien es cierto que cada dueño le presta más atención a aquellos elementos que influyen directamente en el funcionamiento, es necesario renovar algunas partes del coche cada cierto tiempo, como las luces.

Siguiendo la pauta anterior, se estima que cada 40 000 km estos faros sean cambiados o siempre que se llegue a los 2 años de uso continuo, de lo contrario pueden estropearse en pleno manejo.

Cómo mantener las llantas limpias

Antes que nada, llenaremos un recipiente de agua y agregaremos el producto seleccionado para la limpieza de las ruedas. Arranquemos por la zona inferior: tras colocar el quitagrasa en el cepillo especial para llantas, frotaremos cada rincón.

Después, continuaremos con la parte frontal. Eso sí, recomiendan limpiar bien todas las piezas para que no queden residuos. De esta forma, evitaremos dañar nuestro neumáticos. También podemos emplear una capa de cera.