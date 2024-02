Paso a paso: ¿Cómo hacer que el aire del auto enfrié más?, mirá estas recomendaciones

Camino de la que parece ser la primera ola de calor del verano es momento de poner en práctica alguno de los trucos más interesantes para enfriar rápidamente el interior de un coche.

Después de varias horas al sol es sencillo que el habitáculo supere los 50 grados de temperatura, lo que puede llegar a producir que se fundan algunos objetos de plástico que dejemos en el interior, como las gafas. Tampoco es recomendable dejar productos con base de alcohol ni baterías de móviles u ordenadores.

Hoy en día los compresores de los climatizadores de los automóviles son realmente potentes y muy eficaces, pero hay algunas leyes físicas que no pueden romper.

Para empezar debemos tener en cuenta que si en el interior del habitáculo del coche hay 50 grados, esta misma temperatura será igual o superior tanto en las tuberías de la climatización como en los propios aireadores que suelen ser de plástico negro. Estas superficies pueden superar los 70 grados de temperatura.

El truco para que el aire acondicionado del coche enfríe mucho más rápido

Temperatura extrema

Ni que decir tiene que esta temperatura es más que suficiente para matar a un niño que dejemos en el interior del vehículo, tal y como tristemente ha ocurrido ya en alguna ocasión y por lo cual los fabricantes de coches y de sillitas han introducido mecanismos para avisar al propietario de la existencia de un ser vivo en el habitáculo.

Hoy en día los compresores de los climatizadores de los automóviles son realmente potentes y muy eficaces, pero hay algunas leyes físicas que no pueden romper.

Para empezar debemos tener en cuenta que si en el interior del habitáculo del coche hay 50 grados, esta misma temperatura será igual o superior tanto en las tuberías de la climatización como en los propios aireadores que suelen ser de plástico negro. Estas superficies pueden superar los 70 grados de temperatura.

Inercia y temperatura

En problema es que la inercia de la temperatura hace que el sistema de climatización no parezca enfriar hasta pasados unos minutos. En este caso tenemos un 'botón mágico' que puede ayudarnos a la hora de enfriar el coche.

Hablamos de la recirculación interior. Nada más poner el coche en marcha debemos desconectarla, pues si está activada el sistema cogerá el aire del habitáculo, que en este momento está más caliente que el de la calle. Se trata de un ejercicio de pura lógica.

Eso sí, una vez ya en movimiento y cuando detectamos que la temperatura ha bajado ligeramente, entonces podemos hacer uso de la recirculación, pues lógicamente al coger el aire ya frío del interior logramos que el sistema no tenga que enfriar aire del exterior, que en este caso estará más caliente aún.

Así logramos además ahorrar combustible, pues el climatizador trabaja con menos 'fuerza' y hay menos consumo eléctrico. Tampoco es bueno abusar de la recirculación durante horas, pues podemos provocar malos olores en el sistema a causa de la condensación de humedad, e incluso hongos.

Si el aire acondicionado de tu coche no enfría, puede que estas sean las causas



Entrar al coche en verano, especialmente cuando ha estado aparcado al sol durante un par de horas, es una de las peores sensaciones que hay. El volante, los asientos, el cinturón, todo quema, y lo único que deseas es arrancar el coche cuanto antes para encender el aire acondicionado. Sin embargo, cada año, son muchos los conductores que se encuentran con la trágica sorpresa de activar el aire acondicionado y comprobar que no enfría bien. Este desagradable e inoportuno problema es más habitual de lo que crees, así que a continuación te contamos los motivos por los que el aire acondicionado de tu coche no funciona como debería.

En primer lugar, debes saber que el sistema de aire acondicionado de un coche está compuesto por un circuito cerrado de tubos flexibles por los que fluye gas refrigerante. Generalmente, no debería de producirse ninguna fuga en el circuito, pero la realidad es que una fuga de gas es la causa más común de que el aire acondicionado no enfríe como el primer día. Según Antonio Manzano, asesor técnico del Race: “las fugas de gas van a hacer que el sistema no funcione porque no hay nada que enfríe el aire”.

Pero, ¿cómo se producen las fugas de gas refrigerante? En la mayoría de casos, estas fugas se producen por la presencia de grietas en las canalizaciones. Y es que las continuas vibraciones a las que se somete un vehículo, junto con los cambios de temperatura e incluso los pequeños golpes que puede sufrir a lo largo de los años, hacen que con el paso del tiempo se formen pequeñas grietas en los tubos y que se pierda de media entre un 15 y un 20% de la carga.

Si las grietas son pequeñas, con una recarga de gas cada dos años, será suficiente para utilizar el aire acondicionado sin problemas. Sin embargo, como cada caso es único, lo mejor que puedes hacer si te enfrentas a este problema es acudir anualmente a un taller especializado para que revisen el sistema de aire acondicionado de tu coche, lo recarguen y, en caso de que fuera necesario, arreglen las fugas para que el circuito se mantenga cerrado y enfríe como el primer día.