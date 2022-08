Pedido solidario: Rocío necesita un tipo de leche especial y con urgencia

En tiempos de estreches económica, la solidaridad es cuando más se hace necesaria. Y a eso apela Leticia Barrionuevo, mamá de Rocío de cinco años, quien está necesitando en calidad de urgente leche Nutrilon Pepti junior He. Según lo especifica ella misma, en sus redes sociales, “mi presupuesto no alcanza y necesito 28 tarros al mes y en la farmacia me sale cada uno $15 mil”. Rápidamente su pedido se viralizó y el mismo se sostiene porque sigue sin poder acceder a este alimento en específico.

Lo grave es que la niña, que tiene una condición médica especial, solo se alimenta con esta leche y desde hace diez días que no se está nutriendo como corresponde. En el medio, además de lo económico, subyace el conflicto médico, por cuanto la habilitación del pedido de la leche para que luego se genere el trámite en el Ministerio de Salud, está demorada por las asambleas que estaban realizando los médicos en Hospital de Niños.

Así lo contó a La Unión Leticia quien comentó que su hija toma este alimento con propósito médicos específicos porque es alérgica a la lactosa “y me está costando, en realidad siempre me costó pero ahora más, porque los médicos están de asamblea y no me pueden hacer la historia clínica para poder el trámite y que me la den en el Ministerio de Salud”.

Rocío se alimenta por medio de un botón gástrico que lo tiene conectado en una bomba de infusión gástrica. “Ella también come pero muy poquito y solo para que se le dilate el esófago, porque tuvo una atresia de esófago”, detalla su mamá. Todo esto porque la niña tiene, además de las condiciones ya mencionadas, reflujo bilateral y tiene hecha una vesicostomía.