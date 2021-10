Pfizer informa que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 90% en niños

La vacuna contra el coronavirus de Pfizer tiene una eficacia superior al 90% en la prevención de las formas sintomáticas de la enfermedad en niños de entre 5 y 11 años, afirmó la compañía en el documento que entregó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para que evalúe la aprobación del uso de emergencia en esta franja etaria.



La información se divulgó en el sitio web de FDA (https://www.fda.gov/media/153409/download), que convocó a una reunión de un panel asesor de expertos independientes el martes 26 de octubre para tomar la decisión.



El análisis se basó en unos 2.250 participantes con datos acumulados hasta el 8 de octubre, y la mayoría de los casos positivos se produjeron cuando la variante delta del coronavirus era dominante en Estados Unidos y el mundo, informó la agencia de noticias AFP.



"La eficacia de la vacuna contra el Covid-19 sintomático confirmada en laboratorio al menos siete días después de la segunda dosis en participantes evaluables sin evidencia de infección previa por SARS-CoV-2 fue del 90,7%", indicó el documento.



Además, la compañía informó que "no hubo casos de Covid-19 grave ni de síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C), una afección postviral grave".



En relación a la seguridad indicó que "no hubo casos de miocarditis o pericarditis (inflamación del corazón o alrededor del corazón), pero no hay suficientes voluntarios en el estudio para poder detectar efectos secundarios muy raros, y se cree que los adolescentes varones son un grupo de mayor riesgo".



Es la primera vez que Pfizer brinda datos públicos de una estimación de la eficacia de su vacuna contra el coronavirus en niños pequeños; su informe anterior sólo indicaba que el fármaco producía una sólida respuesta inmunitaria.



La vacuna se probó con una dosis de 10 microgramos, mientras que los grupos de mayor edad han recibido 30 microgramos.



El gobierno del presidente Joe Biden ha dicho que está listo para lanzar la campaña de vacunación para los 28 millones de niños de 5 a 11 años de Estados Unidos tan pronto como la vacuna sea autorizada por los entes reguladores.