Polémica por los actos de egreso: Educación confirmó que no es obligación realizarlos

Desde el pase a Etapa Verde y la habilitación de los actos de fin de curso presenciales para los alumnos de sexto año de los colegios secundarios, se han generado reacciones diversas. Tanto instituciones estatales como algunas confesionales, a pesar de contar con el protocolo habilitante, decidieron no realizar el cierre de ciclo y así se lo comunicaron a los alumnos y padres. Estas determinaciones han generado reclamos, primero, ante las instituciones educativas y luego, ante el mismo Ministerio de Educación. Tal es el caso del Colegio Nacional, el Instituto Privado Virgen del Valle y el Colegio Ntra. Sra de Guadalupe. Los demás colegios ya tienen programadas fechas, las cuales se vienen llevando a cabo sin ningún inconveniente.

Consultada al respecto, sobre esta dispar determinación, la ministra de Educación, Andrea Centurión, aseguró que los actos no son obligatorios, pero que en caso de ser presenciales, deben contar con el protocolo aprobado por el COE Salud. “El protocolo, de realizarse de manera presencial, es obligatorio. Lo que no es obligatorio y es opcional es el acto porque pensemos en la organización y en la logística que le lleva a una escuela para organizarlo. Hay muchos que lo tenían preparado por las dudas, en caso de aprobarse las medidas sanitarias y hay otros que han iniciado todo de cero a partir de la decisión del Ejecutivo”, acotó la titular de la cartera educativa.

La funcionaria, en diálogo con Radio Valle Viejo, además adelantó que algunos directivos han optado por la continuidad de la virtualidad y los actos se realizarán de esta manera. La determinación de cerrar el ciclo lectivo de una promoción atípica para los estudiantes de este ciclo genera reacciones diversas. Centurión excusó a los establecimientos que cerraron las opciones de presencialidad y encuentro entre los estudiantes señalando que “es demasiada logística, demasiado recurso humano el que tiene que intervenirse en la organización del acto. Son muchas las disposiciones que se deben cumplir”.



Ciclo lectivo 2021

Consultada sobre los pasos a seguir en cuanto a certificar la calidad de los edificios escolares en vista al ciclo lectivo 2021, Centurión indicó que esto es una prioridad de su nueva gestión. “Mi principal urgencia es la infraestructura edilicia, el acondicionamiento de las escuelas, y en esto destaco el trabajo conjunto con todos los intendentes de la provincia. Hoy, precisamente, estamos hablando de esa coordinación para que las escuelas, que están ahora en desarrollo de su ciclo lectivo del Periodo Especial, puedan tener las clases en condiciones dignas y las otras escuelas, donde se va a iniciar el periodo lectivo, puedan estar acondicionadas en tiempo forma”, apuntó.

El nuevo periodo lectivo, que tiene por ahora fecha para el 8 de marzo, tiene condicionado su inicio a la situación sanitaria de la provincia y a la llegada e implementación de la campaña de vacunación, por cuanto los docentes son parte del primer grupo que será vacunado.