Polémica por la falta de médicos en Belén

El reclamo por la supuesta falta de médicos en el departamento Belén continúa generando polémica. Esta vez, hubo declaraciones cruzadas respecto de la cobertura de profesionales en ese departamento, tras los casos positivo de coronavirus.

Por un lado, el pedido de la gente que se hizo viral, solicitando más profesionales médicos para la atención en el hospital al que también se hicieron eco lo Colegios de Profesionales. En tanto, desde la cartera sanitaria aseguran que Belén tiene los médicos suficientes para hacer frente a la pandemia.

La secretaria de Asistencia en Salud Pública, Manuela Ávila, dijo en diálogo con la prensa, que en el departamento Belén, el sector público de Salud cuenta con 30 médicos, con un total aproximado de 35, sumando a los que realizan tareas en la parte privada.

Aseguró que de estos 30 médicos, dos están con cargos de mayor jerarquía y otros dos, con trámites jubilatorios, o sea, que son 26 médicos en el sector público en todo el departamento.

“La necesidad de profesionales está cubierta. Hay que decirle a la población las cosas como son, no llevar más zozobra de lo que esta pandemia provoca. Belén tiene los médicos suficientes para hacer frente a esta situación”, subrayó.

Respecto de la solicitada que publicó el Colegio y Círculo Médico, Ávila explicó que “Salud es un Ministerio de puertas abiertas. Siempre nos juntamos; con el Colegio hemos trabajado en varias oportunidades juntos. No tenemos ningún problema en dialogar sobre temas que ellos quieran plantear”.

Sobre el anuncio del gobernador del pago al personal sanitario ante una posible muerte por COVID-19, Ávila destacó que es un adicional más sobre los seguros y cargas sociales que corresponden. En cuanto a la exención del impuesto a las Ganancias, se detalló que es una decisión del Estado nacional, no obstante, se continúa en la insistencia de las gestiones ante las autoridades correspondientes.