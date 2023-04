Por un reclamo a Telecom, trabajadores de Tramitel cortan Caseros y Almagro

Minutos antes de las diez de la mañana, un grupo de trabajadores de la empresa Tramitel se manifiestan con un corte de calle, en protesta por el corte de servicio telefónico de la empresa Telecom. A la espera de una pronta solución, los empleados de la firma presionan con esta protesta para que el inconveniente se solucione a la brevedad.

Fernando, uno de los trabajadores, en diálogo con La Unión marcó la preocupación de estar sin el servicio de telefonía, el que deriva en no estar trabajando. “Si nosotros no laburamos, no comemos”, indidó con preocupación. Según el dueño de la firma de cadetería, el corte de la línea es “un error de Telecom” y por ello desde hora temprana se está gestionando la restitución de las comunicaciones.

“La línea está cortada desde el día de ayer y para nosotros es una complicación. Somos treinta familias que vivimos de este trabajo y con esto vivimos el día a día”, apuntó Fernando.

Luego adelantó que se está esperando la respuesta de la empresa de telefonía, que está prometiendo una respuesta para las próximas horas.