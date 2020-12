Por una deuda nacional, nefrólogos no recibirán más pacientes de Pami

Todos los centros privados de diálisis del país dejarán de recibir nuevos pacientes derivados de Pami, ante la falta de respuestas por una deuda que mantiene la obra social con estos prestadores. El Dr. Gregorio Villafañez, Jefe de Diálisis del Hospital San Juan Bautista y titular de un centro de nefrología privado, aseguró que no cierran los números a raíz de los insumos dolarizados y los costos de tratamientos. “Definitivamente no se ha llegado a buen puerto y en ese caso lo que se va a hacer es no incorporar nuevos pacientes a los centros de diálisis, derivándolos a los centros públicos”, comentó a Radio Valle Viejo.

“Estamos prácticamente al borde del colapso, también en el hospital San Juan Bautista”, indicó en cuanto al dramático cuadro de situación, donde los pacientes son los damnificados.

Villafañez acotó en cuanto a cómo se puede resolver esta nueva instancia de conflicto que “se debe abrir una nueva negociación y tendrán que ser los gerentes de los Pami locales quienes insistan con sus autoridades nacionales para lograr un acuerdo rápido”. Recordó además que sigue latente el inconveniente con la obra social del ex Profe y señaló “tenemos problemas con Incluir salud, que es el ex Profe, que está gerenciado por la provincia. La mitad de los pacientes que tenemos en el Hospital en este momento, son de esa obra social. Entonces tampoco estamos aceptando esos pacientes. Por eso está en esta forma el hospital”.