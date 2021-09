Precarizados del "Carlos Bravo" volvieron a reclamar por el pase a planta

En la jornada de ayer nuevamente un grupo de trabajadores precarizados de salud realizaron otra protesta en el CAPS “Carlos Bravo”, acompañados estos por ATE Salud.

Los trabajadores reclaman el pago de incentivos por la pandemia debido a la exposición que tuvieron y el pase a planta de los contratados al alegar que alrededor de 30 de ellos están hace años con contratos que no aseguran la estabilidad del trabajo. Asimismo, exigen aumentos, ya que los sueldos mínimos no llegan a cubrir la canasta básica.

José “Tato” Traverso, referente del gremio adelantó que las medidas de fuerza y de protesta, que se iniciaron hace un mes, van a continuar todos los miércoles “lo vamos a hacer hasta que nos escuchen y nos reciban. El sindicalista indicó que los quite de colaboración no sólo realizan en la Capital, en los distintos hospital y CAPS sino que también las medidas se replican en el interior.

“El Gobierno no nos recibe y no acusa recibo de nuestros pedidos”, sentenció. Seguidamente comentó con tristeza que un grupo de trabajadores precarizados de Icaño fueron convocados a la ciudad para analizar su situación “y cuando estaban aquí, después de gastar lo que no tienen para movilizarse, les dijeron que su situación no tenía novedades hasta el momento”.

Por estas situaciones y por el petitorio de dieciséis puntos presentados a finales de agosto pasado que sigue sin tener respuesta, ATE Salud adelantó que planifican una marcha de antorchas para la semana que viene.