Preinscripción para ingresar a la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

La Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), informa que el periodo de preinscripción para el año académico 2022 estará habilitado desde el 1 de diciembre del 2021 hasta el18 de febrero del 2022. Para inscribirse en alguna de las carreras que se dictan en dicha facultad, los interesados tendrán que cumplir con los procedimientos establecidos.

En primer lugar, deben realizar la preinscripción, que consiste en completar el Formulario de Preinscripción vía web, ingresando a la dirección: http://preinscripcion.unca.edu.ar. Es obligatoria, sin ella no se podrá realizar el curso de nivelación, la información de acceso al campus virtual se enviará al correo que en esta se registre.

Antes de comenzar el proceso de preinscripción, deberán asegurarse de tener una dirección de correo electrónico válida y que funcione correctamente. Una vez completado el formulario de pre-inscripción, hay que descargar, imprimir, firmar y reservar. Este debe ser presentado junto a la documentación solicitada en el Departamento Alumnos de la Facultad luego de aprobado el curso de nivelación.

Luego, corresponde aprobar el curso de nivelación que consiste en el dictado de módulos, es obligatorio para quienes ingresan por primera vez a la Universidad. Los módulos a cursar y rendir dependen de la carrera seleccionada: Arquitectura (Introducción a la Arquitectura), Tecnicaturas, Licenciaturas e Ingenierías (Matemática - Física) y Estrategias de Aprendizaje (material de estudio disponible en el campus virtual).

El Sistema de Nivelación para el Ingreso incluye un Curso de Nivelación destinado a los aspirantes a ingresar a las carreras de grado y pregrado que dicta esta Facultad.

En modalidad clásica, inicia la segunda semana de febrero de cada año, con una duración de cuatro semanas. A distancia, se dicta durante el primer cuatrimestre de cada año, mediante el aula virtual, destinado a los alumnos que no superaron la primera instancia (modalidad clásica). Mixta, se dicta durante el segundo cuatrimestre de cada año, con encuentros presenciales y no presenciales usando el aula virtual. Es una instancia temprana para el ingreso del año siguiente.

Pueden solicitar la eximición del curso de nivelación en los casos de haber aprobado el curso de nivelación en años anteriores; ser alumno de otras carreras universitarias de otras Facultades de la UNCA u otras Universidades con contenidos equivalentes a la carrera que se inscribe.

Otros detalles

Aprobado el curso de nivelación, presentar en el Departamento Alumnos el formulario de preinscripción impreso y firmado; constancia original de finalización del nivel secundario, o bien copia del título secundario debidamente certificado. Si no disponen de copia certificada del título, llevar original y el Departamento Alumnos lo certificará. Además, tendrán que presentar fotocopia del DNI (frente y dorso), cuatro fotos carnet 4 x 4 (no se aceptarán copias impresas o fotocopias color) y copia de partida de nacimiento (el no disponer de este documento, es posible gestionarlo online)

Luego, viene la matriculación. Es la asignación de un número de legajo inequívoco por parte del Departamento Alumnos. El número identifica como alumno universitario, se otorga una vez aprobado el curso de nivelación y habiendo presentado toda la documentación.

Ya con el número de matrícula, realizar la inscripción a las materias a cursar. Para esto, deberán generar el usuario en el sistema SIU Guaraní. Concluido el paso anterior solo resta la inscripción a materias. Ingresar de nuevo al SIU Guaraní (https://guarani.unca.edu.ar/) con la contraseña nueva e ir a la opción de Inscripción a Cursadas del menú.

Por inconvenientes o consultas enviar un correo a [email protected] (Departamento Alumnos ? Ingresantes); [email protected] (Tutorías, Secretaría Académica), o en su defecto a [email protected] (Departamento Alumnos).

Oferta Académica

Carreras de Grado: Ingeniería de Minas (5 años), Ingeniería Electrónica (5 años), Ingeniería en Agrimensura (5 años), Ingeniería en Informática (5 años), Licenciatura en Geología(5 años), Arquitectura(6 años), Carreras de Pregrado: Tecnicatura Universitaria en Gestión de Riesgo, Higiene y Seguridad en el Trabajo(3 años), Tecnicatura Universitaria Industrial(3 años), Tecnicatura Universitaria en Procesamiento de Salmueras de Litio(3 años), Tecnicatura Universitaria en Diseño de Software(3 años).

Por mayores informes: Departamento Alumnos-Dirección de Asuntos Académicos, Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Máximo Victoria 55, San Fernando del Valle de Catamarca, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19. Tel/Fax: 0383-4435112/ 429666/ 4453631. Página Web: tecno.unca.edu.ar. E? mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]; Facebook: Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas?UNCA.