Preinscripciones en la Facultad de Tecnología

Para iniciar el trámite, en primer lugar, se debe completar el Formulario de Preinscripción vía web, ingresando a http://preinscripcion.unca.edu.ar. Es obligatoria, sin ella no se podrá realizar el curso de nivelación. La información de acceso al campus virtual se enviará al correo que en esta se registre.

Aprobado el curso de nivelación, presentar en el Departamento Alumnos formulario de preinscripción impreso y firmado; constancia original de finalización del nivel secundario, o bien copia del título secundario debidamente certificado. Si no disponen de copia certificada del título, llevar original y el Departamento Alumnos lo certificará.

Además, tendrán que presentar fotocopia del DNI (frente y dorso), cuatro fotos carnet 4 x 4 (no se aceptarán copias impresas o fotocopias color) y copia de partida de nacimiento (el no disponer de este documento, es posible gestionarlo online). Antes de comenzar el proceso de preinscripción, asegurarse de tener una dirección de correo electrónico válida y que funcione correctamente.

Una vez completado el formulario de pre-inscripción, descargar, imprimir, firmar y reservar. Este debe ser presentado junto a la documentación solicitada en el Departamento Alumnos de la Facultad luego de aprobado el curso de nivelación.

La Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, en su oferta Académica cuenta con carreras de grado y pregrado.

Carreras de Grado: Ingeniería de Minas (5 años), Ingeniería Electrónica (5 años), Ingeniería en Agrimensura (5 años), Ingeniería en Informática (5 años), Licenciatura en Geología (5 años), Arquitectura (6 años).

Carreras de Pregrado: Tecnicatura Universitaria Industrial (3 años), Tecnicatura Universitaria en Procesamiento de Salmueras de Litio (3 años), Tecnicatura Universitaria en Diseño de Software (3 años).

Para mayores informes, contactarse con el departamento Alumnos de la Dirección de Asuntos Académicos, Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Maximio Victoria 55, San Fernando del Valle de Catamarca, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19. Tel/Fax: 0383-4435112/ 429666/ 4453631. Página Web: tecno.unca.edu.ar. E– mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]; Facebook: Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas—UNCA.