Preocupación por un derrumbe en la mina de Farallón Negro

En las últimas horas del domingo se conoció que se produjo un derrumbe importante en el complejo minero de Farallón Negro, en el departamento de Andalgalá.

La preocupante situación se dio cuando aún los operarios no se encontraban trabajando y según se pudo conocer los obreros están molestos con el Presidente de YMAD por cuanto consideran que la empresa interestatal que preside Fernando Jalil, no estaría generando la seguridad necesaria para desarrollar sus labores. No existen declaraciones oficiales de los mineros, por cuanto acusan “temor” a represalias.

Ellos manifestaron que como prueba de este recelo es lo que se vive con los despidos en el proyecto Sal de Vida de la minera Galaxy Lithium en el Salar del Hombre Muerto. Recordemos que en dicho emprendimiento primero fueron despedidos dos obrero luego que reclamaran por mejoras en la indumentaria y el cumplimiento de los contratos laborales. Luego se despidieron a cinco trabajadores más y tras este nuevo conflicto, UOCRA intervino y se espera para esta semana novedades sobre el destino de estos mineros.

En tanto recordemos que los operario de Farallón, que deben ser representados por AOMA a principio de este año transitaron una dura interna. Justamente los delegados gremiales habían planteado reclamos por el funcionamiento del yacimiento. Luego, el secretario general de AOMA en Catamarca, Gustavo Molina, los desmintió para indicar que todo era una maniobra política.