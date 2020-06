Preocupación por un hombre que vino de Córdoba y no respetó el aislamiento

Días atrás, un hombre de aproximadamente 55 años, arribó a Catamarca proveniente de la localidad de Villa Dolores, Córdoba. El sujeto debió cumplir una cuarentena obligatoria, debido a que a esa ciudad cordobesa había llegado procedente de Buenos Aires, pero sin embargo no respetó el aislamiento.

De acuerdo a lo manifestado por el diputado Genaro Contreras, todo comenzó cuando desde Córdoba se comunica la secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Villa Dolores con el Municipio del departamento Belén (Catamarca) solicitando la asistencia para esta persona que ya había cumplido los días de cuarentena en ese lugar (Córdoba) y necesitaban que se lo traslade a Belén, que es el lugar donde él se dirigía.

"El intendente, Daniel Ríos, lo traslada a esta persona desde Viila Dolores hasta la localidad de San Martín (Capayán), pero él aduce que tiene algún inconveniente con la familia en Belén y decide venirse a Capital donde tiene un familiar y haría la cuarentena", señaló Contreras en dialogo con Radio Valle Viejo.

"En ese momento la gente del municipio de Belén se comunica conmigo para solicitarme que pudiera asistirlo y trasladarlo a esta Capital. Ellos hicieron los trámites correspondientes con las autoridades. Yo lo traigo hasta la Capital", comentó el edil y continuó: "Le expliqué el tema de la cuarentena, del aislamiento que debe hacer, y él me respondió que no tenía problema de estar los días que sea necesario adentro de la casa de su familiar-que queda ubicado por calle República-".

"Resulta que días posteriores él rompe el aislamiento y fue el lunes a buscarme en la Legislatura pero en ese momento no me encontraba en el lugar. Personal de seguridad de la Cámara me notifican de que un sujeto me había ido a buscar y yo les expliqué que él debe cumplir el aislamiento porque vino desde Córdoba. Hoy estuvo nuevamente en el Palacio Legislativo, y ahí tomaron conocimiento los chicos de Seguridad y dieron aviso a las autoridades de Salud para que se proceda como corresponde con este señor", explicó el diputado.

"Desde el Ministerio de Salud se comunicaron conmigo solicitándome datos personales de esta persona para poder encontrarlo y realizarle los testeos".

Contreras aclaró que en el momento que ingresó a la Capital le realizaron los controles correspondientes.



Este jueves el Palacio Legislativo permanecerá cerrado por desinfección

Para resguardo del personal, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, dispuso el cierre de las dependencias del organismo que se encuentran en el Palacio Legislativo para su desinfección. La medida adoptada responde a la prevención sanitaria en resguardo de todos los trabajadores de la Legislatura. A la vez se informa que los Anexos 1 y 2 también permanecerán cerrados.