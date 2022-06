Prevención de adicciones: arranca el programa de Planet Youth

Saadi compartió en el Palacio Municipal junto a Patricia Ros García, directora regional de España y Latinoamérica de Planet Youth, y Nicolas Barreiro, gerente de relaciones con Los Socios Planet Youth estuvo, acompañado por la Senadora Nacional Lucía Corpacci, el Gobernador de la Provincia Raúl Jalil (lo hizo de manera remota por estar aislado), el Secretario de Desarrollo Humano Alberto Natella,el Presidente del Concejo Deliberante de la Capital Nicolas Zabaleta, la Subsecretaria de Salud Ana Fernanda Lagoria y el Director de Desarrollo Humano Matías Garcí Terán.

En la oportunidad pudieron hablar de las experiencias en Islandia, Lituania, Chile y México, dónde a través de este programa, que en la Capital Catamarqueña se denomina “Motivados por la Vida”, dónde entendieron que la prevención primaria, no es acerca de drogas sino acerca de un trabajo comunitario.

El foco está en el cambio ambiental, no en la responsabilidad individual. Planet Youth no es un programa establecido de arriba-abajo, sino que es de abajo-arriba y en colaboración. Colaboración entre políticos, investigadores y profesionales. Es a largo plazo, de manera consistente y continua. No tiene un tiempo límite establecido. Se basa en estudios rigurosos obteniendo datos de los y las adolescentes.

Este miércoles será la jornada sobre la implementación de Planet Youth en San Fernando del Valle de Catamarca “Prevenir es posible en #tuCapital”, con disertantes a nivel local, nacional e internacional, que cuenta con resolución del Ministerio de Educación de la Provincia con resolución ministerial.