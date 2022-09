Previaje 3: "la provincia está muy vendida y hasta noviembre no tenemos camas en el interior"

Finalmente, y luego de una demora de más de tres meses provocada por la inestabilidad económica del gobierno nacional, el Ministerio de Turismo y Deportes lanzó la tercera edición de Previaje. El programa devuelve el 50% de los gastos en turismo en forma de crédito, y permitirá cargar comprobantes de compras realizadas a partir del 6 de septiembre, según comunicó. La muy buena recepción que logró llevó al lanzamiento, en 2021, del Previaje 2, llegó a superar largamente todas las expectativas y cerró con una facturación cercana a los 99 mil millones de pesos y 4,5 millones de usuarios. Por lo tanto, todas las fichas están puestas a lo que sucederá con la nueva edición.

No obstante y en el caso de Catamarca, se lanzaron alertas desde la Asociación de Agencias de Viaje de Catamarca, marcando que “el tiempo de ejecución es bastante corto”. En este sentido Marcelo Coll planteó en diálogo con Radio Valle Viejo que “ si se va a viajar en Septiembre, se va a poder comprar hasta este domingo y se es hasta noviembre, la compra es hasta este miércoles”.

Por lo tanto y para quienes quieran acceder a esta opción, se informó que desde este martes ya se encuentran habilitadas todas las agencias para poder trabajar en la facturación, siendo esta la herramienta de la que se vale el pasajero para poder cargar en la página, junto con el medio de pago.

Coll advirtió además que “solo se acepta como medio de pago el electrónico. Lo que significa que se debe pagar entre el 6 y el 11 de septiembre, para de esta manera poder demostrar que se está comprando en Previaje. Ese comprobante es el que se debe subir a la página”.

Otra particularidad en lo local es que “Catamarca está muy vendida. Hasta noviembre no tenemos camas en el interior. Entonces se está dando una herramienta para un producto que no tengo disponible. Ya se vendió entre octubre y noviembre en los focos principales, como Fiambalá y Antofagasta, todas las camas disponibles. Por lo tanto, el Previaje 3 podría servir para las pocas camas que están quedando en Capital y Andalgalá, que aunque no deja de ser útil, no va a significar un impacto para nosotros”, sostuvo el empresario.

Las novedades

Otras dos novedades respecto de las ediciones anteriores, tal como se marca desde la Cámara, es que no aceptará pagos en efectivo -solo con tarjetas, billetera electrónica o transferencias bancarias- e incluye topes de precios y tarifas máximas en alojamientos.

El Previaje se sabe que reintegra el 50% de los gastos en turismo -hasta 70% para afiliados al PAMI-, con un tope que esta vez será de $ 70.000 por persona, en lugar de los $ 100.000 de las ediciones anteriores, con las siguientes fechas:

Se debe tener en cuenta además que quienes viajen entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre pueden comprar del 6 al 11 de septiembre y cargar sus comprobantes del 6 al 14 de septiembre en www.previaje.gob.ar. En tanto aquellas personas que viajen entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre, podrán efectuar sus compras entre el 6 y el 18 de septiembre y cargar sus comprobantes desde el 6 hasta el 21 de septiembre.