Primera Licenciada en Patrimonio Cultural: la tesis será defendida este miércoles en Belén

La Escuela de Arqueología de la UNCA anuncia que el próximo miércoles a las 16:00 horas en la ciudad de Belén, tendrá lugar la presentación oral del trabajo final de la estudiante de la Licenciatura en Patrimonio Cultural, María Laura Moreno.

Dicho trabajo se titula: “La tejeduría de Belén como patrimonio cultural y los vestigios de un telar arrojado al fuego” y fue dirigido por el Dr. Alejandro Haber. Se trata de una investigación que tiene como protagonistas a las teleras de Belén, y que pone en el centro la ambivalencia de los tejidos y las relaciones sociales implicadas en su hacer, en tanto práctica con alto valor identitario y al mismo tiempo, reproducción de relaciones asimétricas y explotación de las mujeres.

María Laura Moreno, nació en una familia de mujeres teleras que ya no tejían. La tejeduría es parte del patrimonio cultural en una de las tantas familias en las que era preferible “estudiar” a tejer, para tener un mejor futuro. “Muchas veces me pregunté cuál era mi posición frente a esas situaciones, no sólo como belenista perteneciente a una familia de teleras, sino también como estudiante de Patrimonio Cultural. Al principio, intuí que en realidad lo que debía plantearme no era mi posición ante las situaciones de violencia que atravesaban la práctica textil, sino más bien cuál era mi lugar en las situaciones”, escribe la autora.

Este trabajo es el primero de dos cohortes de Licenciatura en Patrimonio Cultural que se viene dictando en la localidad de Belén. Sin dudas, este logro ha sido posible gracias al esfuerzo de estudiantes y docentes de la Escuela de Arqueología que, en el marco del Plan de Territorialización que lleva adelante la Secretaría de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la UNCA desde el año 2016, y la colaboración de la Municipalidad de Belén, han completado esta formación íntegramente dictada en el departamento.