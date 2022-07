Promesas incumplidas: otra vez las goteras en la Casa Natal del Beato Esquiú

Un poco de lluvia, y no la más intensa, bastó para que nuevamente las filtraciones y goteras regresaran a la histórica Casa Natal del ilustre fraile. Otra vez las promesas de la comuna hicieron agua, a pesar que luego de las celebraciones de Pascua habían iniciado las reparaciones en el templete. De esto no hubo comunicación oficial pero lo que parecía era la puesta en marcha de la muy anunciadas refacciones, lo que en su momento provocó satisfacción en los vecinos que vieron a los obreros en las alturas de la construcción trabajando, parece que no llegaron a buen término.

Este jueves, a primera hora y tras la llovizna que sorprendió a todos, se conoció que nuevamente las goteras regresaban. Esta vez, no hubo baldes pero sí se logró tomar registro del agua caída antes que la Casa Natal fuera cerrada para la visita de los turistas y devotos.

Atrás queda la última promesa del intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, quien en marzo pasado había dicho que las obras se iban a iniciar después de Semana Santa, lo que en parte sucedió pero no obtuvieron el efecto que todos esperaban. Y en este punto, la consulta ahora es sobre si volverán a invertir nuevos fondos o se reclamará a la empresa que tuvo a cargo los trabajos. En este sentido vale recordar que en mayo pasado el senador Flavio Fama había solicitado al Ejecutivo Nacional que, por medio de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación se informe sobre el estado de mantenimiento del Monumento Histórico Nacional.

El pedido del legislador apuntaba particularmente a conocer cuál es el estado de mantenimiento del templete que resguarda la casa natal del beato catamarqueño. Como así también saber cuáles fueron las acciones de refacción y restauración realizadas tanto sobre dicho templete y la casa propiamente dicha. El pedido requería un informe sobre el presupuesto que se ha asignado a presentes o futuros trabajos de refacción y restauración.

Ahora, y en cuanto a las goteras, las mismas revierten mayor preocupación tanto porque son una constante y porque se ha podido observar que una de las filtraciones se ubica cerca del techo de la casa natal propiamente dicha.