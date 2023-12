¿Qué pasa si tomas agua con orégano?, beneficios y precauciones

El orégano es una de las especias más populares en la Argentina. Está presente en las pizzas, pastas e incluso, para darle sabor a algunas carnes. Si bien en internet existen varios artículos aconsejando su consumo de forma líquida hay que tener en cuenta algunos detalles.

Para los expertos, este condimento tiene muy pocos beneficios para el organismo. De hecho, muchos recomiendan no comer orégano sin acompañarlo con algún alimento y según el sitio Medline Plus, no presenta mejoras para la salud.

El portal señala que si bien, la especia puede ayudar a tener una mejor digestión, eliminar bacterias, virus y combatir la tos, no hay evidencia de que cure heridas y sirva para tratar infecciones parasitarias. La hoja y el aceite son seguros si se consumen como un adicional para las comidas y no existe información confiable de su uso en cantidades más abundantes.

Mezclarla con una infusión o agua, podría generar malestar estomacal y no es recommendable que lo tomen las mujeres en período de lactancia. Por otra parte, las personas que son alérgicas a las plantas de la familia Lamiceae (albahaca, lavanda, menta, entre otras) no deben usar el condimento.

Además, los que han sido sometidos a cirugías tendrían dejar de consumir orégano dos semanas antes de la operación ya que puede generar el riesgo de una hemorragia. También, en caso de ser diabético, no es lo más oportuno beberla si ya se han recetado medicamentos.

Luego de tantos puntos negativos, se cree que tomar una taza de té de este famoso condimento puede aliviar las molestias digestivas como la acidez, el reflujo y evitar el estreñimiento. Sin embargo, no está del todo comprobado.