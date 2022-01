Reclaman ayuda a la Provincia tras el derrumbe de su precaria vivienda

La casa o lo que ya no queda de ella, está ubicado en San Antonio, departamento Fray M. Esquiú, y fue por las inclemencias climáticas de las últimas horas que se derrumbó un sector, lo que terminó afectando la totalidad de la estructura. En ella vivía Andrea, su esposo y su hijo de 10 años y tras al derrumbe y como no obtuvieron respuestas ni auxilio de organismos oficiales, tuvieron que pasar la noche del domingo en una carpa.

La realidad fue reflejada primero por los Bomberos Voluntarios de Fray Mamerto Esquiú, quienes concurrieron para evitar que el derrumbe ocasione lesiones en los moradores y luego por familiares, quienes en las redes sociales viralizaron la precaria situación. “Así pasó la noche mí prima con su hijo de 10 años y su marido. Es lamentable que todavía siga penando para que alguien se acerque a ayudarla ya no tiene baño y su casita se les derrumbó”, marcaron.

La familia solicitó la asistencia de las autoridades pertinentes, al tiempo que como comentaron a Radio Valle Viejo, Andrea se encuentra inscripta en el Instituto Provincial de la Vivienda desde hace varios años. Comentó además que la casa que se derrumbó era prestada y que era la solución habitacional que tenían desde hace cuatro a la espera que el IPV les otorgue algo definitivo y propio.

“Pudo ser una tragedia. Se nos cayeron la paredes justo en el momento que sacaba a mi hijo de esa habitación”, comentó Andrea, la madre esta familia.

Y añadió “le mandé una mensaje al Gobernador Jalil y me clavó el visto. Yo le pido a él y a todas las autoridades que nos den una ayuda. Estoy inscripta hace diez años en el IPV. Me hicieron todas las visitas. Es más, en 2017 Defensa Civil vino y nunca me dieron respuesta después de eso. Ellos sabían de la situación precaria en la que estaba viviendo”, sentenció la mujer.

De no mediar una solución o un paleativo inmediato, la familia volverá a pasar la noche en la carpa que les prestaron. Y al indicar esto, se debe entender que eso significa pasar por una serie de necesidades que no podrán satisfacer y que no hacen más que marcar la precaridad por la que están pasando.