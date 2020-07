Recomendaciones para realizar la correcta separación de residuos en el domicilio

La Secretaría de Medio Ambiente dependiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente recomienda a la población adoptar las siguientes medidas en cuanto al manejo de residuos domiciliarios en el aislamiento de casos probables o confirmados de COVID 19.

Las mismas tienen como fin minimizar la generación y realizar una adecuada manipulación de los residuos en los domicilios, evitar el uso de materiales descartables siempre y cuando esto no comprometa el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Se recomienda el uso de utensilios y vajilla para uso exclusivo del paciente, los que deben ser traslados e higienizados en forma separada al del resto de los convivientes. En cuanto al almacenamiento en origen, disponer los residuos de un caso probable o confirmado de COVID 19 en un cesto, enfundado por una bolsa negra plástica en su interior, y ubicado dentro de la habitación de aislamiento, separado del resto de los residuos del domicilio. Llenar la bolsa hasta sus ¾ partes, atar con doble nudo para lograr el cierre hermético de la misma, rociar la bolsa con una solución de hipoclorito de sodio (lavandina) diluida al 1 % o según las instrucciones señaladas en la etiqueta del producto.

Una vez desinfectada, colocar dentro de una segunda bolsa negra, que deberá llevar fecha de cierre y que no debe volver a abrirse bajo ningún motivo, lavarse las manos inmediatamente después de su manipulación, aunque se haya utilizado guantes La segunda bolsa cerrada mediante doble nudo debe almacenarse en un lugar adecuado y seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas, durante al menos 72 horas.

Por último cumplir con las recomendaciones adicionales que realice el personal designado para la recolección de los residuos Una vez retirados los residuos desinfectar los cestos con agua lavandina, utilizando guantes de goma debidamente higienizados, o descartables de látex o de nitrilo, dejar secar al aire y no usar hasta que esté seco.