Reconocieron la labor de no docentes universitarios de hasta 40 años de servicios

Esta mañana se llevó a cabo un acto en el que se reconoció la labor de personal no docente de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) que cumplió 25, 30 y 40 años de servicio, además del respectivo reconocimiento a los trabajadores universitarios que se acogieron a la recientemente jubilación.

El rector de la Universidad, Ing. Oscar Arellano, quien presidió el emotivo acto que se realizó para anticipar la conmemoración del día del No docente, expresó: “me parece un gesto importante de la Universidad en agradecimiento y reconocimiento a los no docentes por tantos años de prestación de servicio de calidad”.

A su vez, Arellano destacó que “el rol que cumplen los no docentes en el día a día es central, porque en definitiva implica todo el movimiento administrativo, operativo de gestión y apoyo a las autoridades universitarias, entre otros. La maquinaria no se podría mover sin el trabajo de los no docentes”.