Referentes de Derechos Humanos ofrecieron una charla la Biblioteca Manuel Ponferrada

Este miércoles en la Biblioteca Popular Manuel Ponferrada se llevó a cabo el conversatorio “Mujer y Terrorismo de Estado”, con el objetivo de profundizar lo sucedido en Catamarca durante la última dictadura militar. Se trata de un espacio que, en su cuarto año consecutivo, pretende recuperar las voces y abrir la conversación con mujeres ex presas políticas y referentes de los Derechos Humanos de nuestra provincia, contando así con los testimonios de Lila Macedo, Cristina Ibáñez y Coca Luján, quienes, desde sus experiencias, contaron cómo se observa la situación actual de los DDHH en Argentina.



"Así como hay que cuidar la democracia, que es el mejor sistema de gobierno que podemos tener, también hay que controlarla. Por una democracia del pueblo, hecha por el pueblo y para el pueblo", expresó Lila Macedo durante su intervención.



La actividad, que se inscribe en el marco del Mes de la Memoria, fue organizada desde diferentes Organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, instituciones gubernamentales y agrupaciones políticas de la provincia de Catamarca, como La Obra, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Vicegobernación.



La idea del encuentro fue la de visibilizar el impacto el terrorismo de Estado en las mujeres; en sus vidas, en sus vínculos, así como dar cuenta de la dificultad a lo largo de los años posteriores, que significó para ellas poder relatar el horror que padecieron.



Otro de los objetivos de este ciclo es poner en evidencia que Catamarca no fue una isla respecto al acontecer de aquellos fatídicos años, y que en definitiva a la provincia también llegó el plan sistemático del terror. Es por ese motivo que los testimonios de estas mujeres, primeras presas de Catamarca, y referentes desde hace años en materia de lucha por los derechos humanos, resultan tan importantes.