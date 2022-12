Registro Civil: comenzó el quite de colaboración por las malas condiciones laborales

Los trabajadores lo habían adelantado la semana pasada y al no haber mediado una solución al gran inconveniente de la refrigeración de las instalaciones del organismo, esta semana comenzaron con las primeras de las medidas de fuerza. De momento va a establecer un quite de colaboración y tal como indicaron a La Unión, de no haber respuesta, se llegará al paro total de actividades.

De esta manera los empleados del Registro Civil decidieron protestar por unas de las malas condiciones laborales, que en este caso los afecta tanto a ellos como a los usuarios de todos los días. Mientras se siguen registrando altas temperaturas, el local donde funcionan las oficinas tiene un deficiente sistema eléctrico, lo que provoca que los aires acondicionados no puedan ser prendidos y tampoco los ventiladores.

Esto afecta la labor de todos los días y también a quienes asisten a realizar sus trámites, mayormente mamás embarazadas o con menores de edad en brazos.

Desde UPCN, que es el gremio que nuclea a los empleados, indicaron que las medidas iniciadas también se complementan con una asamblea permanente. “Desde el gremio esperamos el llamado de las autoridades responsables para la solución de la mala situación que viven los trabajadores”, marcaron.