Registro Civil: quite de colaboración y choque con el público por la falta de atención

Los trabajadores lo habían adelantado la semana pasada y al no haber mediado una solución al gran inconveniente de la refrigeración de las instalaciones del organismo, esta semana comenzaron con las primeras medidas de fuerza. De momento se estableció un quite de colaboración con asamblea permanente y tal como indicaron a La Unión, de no haber respuesta de los responsables, se llegará al paro total de actividades.

La decisión de los trabajadores es realizar interrupciones en la atención de 9 a 11 hs. Por lo tanto el público deber asistir para los trámites y consultas de 7.30 a 9 y de 11 a 12 hs.

De esta manera los empleados del Registro Civil decidieron protestar por las malas condiciones laborales, que en este caso los afecta tanto a ellos como a los usuarios de todos los días. La principal queja es la falta de refrigeración, que es consecuencia de una seria deficiencia en el sistema eléctrico del salón, el que no está adecuado para ser una oficina con atención al público. Esto se sucede mientras se siguen registrando altas temperaturas y en el local de calle República los aires acondicionados no puedan ser prendidos y tampoco los ventiladores.

Esto afecta la labor de todos los días y también a quienes asisten a realizar sus trámites, mayormente mamás embarazadas o con menores de edad en brazos. Respecto a la respuesta que le dieron desde la dirección del organismo no solo sobre el reclamo sino sobre las deficiencias, a la que se debe sumar la falta adecuada de baños y de la limpieza, Carlos Leiva, uno de los trabajadores dijo a La Unión “él nos dijo que se está ocupando del tema y que ya estuvo en diálogo con sus superiores en relación con el Ministerio de Gobierno. En definitiva que se está ocupando pero mientras tanto, el tiempo transcurre y esto ya lo venimos planteando desde hace tiempo”. Luego acotó “solo queremos tener un lugar adecuado para nosotros y para el público. Hay días que hace 40º afuera y 50º aquí adentro”. Carlos Leiva - Foto Cinthia Sánchez

Desde UPCN, que es el gremio que nuclea a los empleados, indicaron que “desde el gremio esperamos el llamado de las autoridades responsables para la solución de la mala situación que viven los trabajadores”. Público reclamando atención - Foto Cinthia Sánchez

Cruce con el público

Mientras se desarrollaba el quite de colaboración, que se extendió hasta las 11 hs, quienes se encontraban a la espera de ser atendidos se mostraron visiblemente molestos por la medida de los trabajadores del Registro Civil.

Los que se encontraban en el salón del organismo, cruzaron duros términos y planteos a los empleados y a representes de UPCN, quienes se encontraban acompañando la asamblea y el quite de colaboración. Los usuarios comentaron a La Unión que el cartel con la indicación del inicio de la medida de fuerza había sido colocado recién a las 10 hs, cuando ya llevaban una hora sin atender al público. Esto generó malestar y los entredichos. Público reclamando atención - Foto Cinthia Sánchez

El mayor inconveniente se suscitó con quienes ya tenían turno y esto coincidía con el comienzo de la medida de fuerza. La molestia, que uno los usuarios denuncia fue la falta de respecto y la descortesía, sobre todo con quienes venían del interior. La tensión fue en aumento al punto que se debió llamar a la Policía para que intermediara entre los trabajadores y quienes pugnaban por ser atendidos. Muchos de ellos que habían llegado mucho antes del inicio del quite de colaboración y que aun así no pudieron resolver sus trámites.