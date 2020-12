René Barrionuevo, el peregrino tucumano: No sé si me van a dejar entrar a Catamarca

“Como todos los años, estoy cumpliendo mi promesa. No sé si me van a dejar entrar, pero llegaré hasta los límites de Catamarca y, si no me dejan pasar, yo ya he cumplido con la Virgen”, relata Héctor René Barrionuevo, peregrino en silla de ruedas, quien desde hace 7 años une Tucumán y Catamarca en las festividades de la Virgen del Valle. El pasado 28 de noviembre, durante el cambio de manto de la Virgen del Valle, se agregó un bordado con la figura de René. “Significa mucho para mí. Cuando comencé todo esto, nunca me imaginé que iba a estar en el manto de la Virgen, lo único que quería era ser un peregrino más”.

El joven tucumano inició el martes su peregrinar. La decisión va en contrario a la decisión tanto del COE y de la Iglesia Diocesana local, quienes dejaron en claro que no estará permitido el ingreso de peregrinos. En la jornada de ayer, el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, apuntó: “Es una decisión dolorosa, pero que era necesario hacerlo. Les pedimos a los peregrinos del interior de la provincia que eviten viajar a la Capital, que brinden su tributo en la iglesia más cercana”. La recomendación aplica para los hermanos de las vecinas provincias.

No obstante, Barrionuevo ya comenzó su andar hasta nuestra provincia.

El tucumano transita la Ruta Nacional 38 para cumplir su promesa, más allá de la pandemia y las restricciones. Pasada la media tarde de ayer, el portal InfoAguilares refirió que había pasado ya la localidad de Río Chico. Todo el recorrido, que recordemos se realiza en silla de ruedas y en compañía de amigos y circunstanciales vecinos, implica un gran esfuerzo, lo que no se pone en duda y es prueba de su inmensa fe. René sufre de “tendones cortos”, debido a que nació a los cinco meses de gestación.

Mensaje

En diálogo con medios tucumanos, señaló: “Es algo muy lindo hacer esto porque me recibe mucha gente”. Y detalló que hace 42 kilómetros por día. “Me gusta porque voy representando a todos los peregrinos que no pueden venir por la pandemia, vamos a tratar de llevar sus mensajes también”.

El joven de 27 años dejó un mensaje para la sociedad en general: “Este año, sigan pidiéndole a la Virgen. Sigan mandando sus mensajes, que yo los llevo. Quieran mucho a su familia, la pandemia ha venido por algo que Dios y la Virgen así han querido. Es un mensaje de ellos que tenemos que querernos mucho como familia”.