Renunció la Jefa del Servicio de Nutrición de la Maternidad, a causa de los descuentos

Con duros término Belén Rolon, reconocida nutricionista del medio y titular del Servicio de Nutrición de la Maternidad Provincial “25 de Mayo” salió al cruce de los descuentos que en la jornada de este miércoles se conocieron, están impactando en el personal de salud.

La profesional, de larga carrera, tras indicar que nunca se sumó a ninguna medida de fuerza, tal y como refieren varios de los afectados por esta medida promovida desde la Provincia, por intermedio de la cartera de Salud, dijo que renunciaba a su cargo de Jefa del servicio y con esto, el malestar en el sector demuestra que va en aumento.

“Tengo tanta pero tanta bronca, odio, tristeza, angustia, una mezcla de todo. Soy trabajadora, umplida con mí horario y me considero una buena Jefa de un servicio gigante como es el de Nutrición de la.Maternidad 25 de Mayo”, refirió Rolón en las primeras líneas de un posteo en su cuenta de Facebook que se está haciendo viral.

Luego agrega “soy honesta, No robo. Jamás un paro porque mi servicio es esencial. No puedo dejar de alimentar a bebés y encima prematuros extremos, a madres y a nuestros compañeros de guardia de mi querida Maternidad y asi me pagan?”, indicó con marcada molestia. “Descontándome a mi, que jamás, jamás un paro. Indignada”, acusó, para seguidamente anunciar su renuncia.