Salta recibe el III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú

Este martes , la provincia de Salta es sede de la tercera sesión del III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú, una propuesta que se desarrolla en el marco del Año Jubilar por el Bicentenario del nacimiento del fraile franciscano catamarqueño. La actividad lleva como lema "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad" y reúne instancias académicas, reconocimientos y celebraciones religiosas destinadas a profundizar en la vida y la obra de una figura vinculada con la historia religiosa y ciudadana.

La realización en Salta tiene lugar luego del paso del congreso por Catamarca durante el mes de septiembre. Esta nueva sesión forma parte de un recorrido que busca llevar las actividades académicas a distintos lugares relacionados con la vida y la obra de Mamerto Esquiú, con una agenda que combina conferencias, intercambio de conocimientos y visitas a espacios vinculados con su memoria.

El encuentro se desarrolla en un contexto conmemorativo especial: el Año Jubilar por los 200 años del nacimiento del Beato. En ese marco, el lema elegido destaca tres dimensiones de su figura: su condición de apóstol, su compromiso como ciudadano y su servicio a la unidad.

La jornada en Salta propone abordar estos aspectos mediante exposiciones de representantes de la Iglesia y especialistas vinculados con la historia y la trayectoria del fraile catamarqueño. Además, contempla un reconocimiento a familiares que llevan el apellido Esquiú en esa provincia y una celebración eucarística dedicada a rezar por su canonización.

Propuesta itinerante, presencial y virtual

El III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú fue concebido como una propuesta académica itinerante, con actividades en diferentes lugares relacionados con la vida y la obra del religioso franciscano.

El recorrido comprende las siguientes sedes:

Tarija, Bolivia.

Catamarca, Argentina.

Salta, Argentina.

Córdoba, Argentina.

La elección de estas ciudades responde al propósito de desarrollar el congreso en ámbitos vinculados con la memoria del fraile catamarqueño, mediante encuentros que permiten abordar distintos aspectos de su personalidad, su pensamiento y su obra.

La modalidad de participación es híbrida. Esto significa que cada sede contempla instancias presenciales y la posibilidad de participar de manera virtual, de acuerdo con la organización específica de cada encuentro. A su vez, el programa general no se limita a las conferencias académicas, sino que comprende diversas actividades y celebraciones. De esta manera, la propuesta combina espacios de reflexión y exposición con instancias de reconocimiento y expresiones de la vida religiosa vinculadas con la figura del Beato.

La sesión de este martes tiene como sede principal para el desarrollo de las conferencias a la Universidad Católica de Salta (Ucasal), donde se concentra la actividad prevista para la mañana.

La UCASAL, escenario de las conferencias

El programa comenzará a las 8:30 con la acreditación de los participantes. A las 9:00 se realizará la conferencia inaugural, titulada "Fray Mamerto Esquiú y la Iglesia de Salta", que estará a cargo de monseñor Mario Antonio Cargnello, arzobispo de Salta.

La exposición abrirá la jornada académica con una mirada centrada en la relación entre la figura de Esquiú y la Iglesia salteña. Posteriormente, a las 10:15, se habilitará un espacio para preguntas y aportes, destinado al intercambio con los asistentes.

A las 10:30 habrá una pausa para el café, antes de continuar con las actividades programadas en otro espacio de la universidad. Las conferencias previstas en el Aula 5 del Edificio 9 de la Ucasal comenzarán a las 11:00. En ese horario, el presbítero licenciado Oscar Tapia, sacerdote de la Diócesis de Catamarca, presentará la exposición "La polifacética personalidad y obra de Mamerto de la Ascensión Esquiú y Medina".

El título de la conferencia propone una aproximación a las distintas dimensiones de la personalidad y la trayectoria del religioso, a partir de su nombre completo: Mamerto de la Ascensión Esquiú y Medina. A las 11:30 será el turno del magíster Mario Vera, también de la Diócesis de Catamarca, quien ofrecerá la conferencia "Odorico: mi hermano, mi amigo".

La programación reúne así distintas perspectivas sobre el Beato, con exposiciones a cargo de referentes eclesiásticos y académicos vinculados con las diócesis de Salta y Catamarca.

Reconocimiento a los familiares de Esquiú

A las 12:00, el congreso contempla un momento especial dedicado a los familiares del Beato Mamerto Esquiú que residen en Salta y llevan con honor el apellido Esquiú.

El reconocimiento forma parte de las actividades previstas para esta tercera sesión y busca destacar la presencia de familiares del religioso en esa provincia, dentro de una jornada dedicada a su memoria. Quince minutos después, a las 12:15, se realizará la presentación del libro del II Congreso Académico Fray Mamerto Esquiú en voz y presencia.

Esta actividad se suma al programa de conferencias y reconocimientos, con la presentación de una publicación vinculada con la edición anterior del encuentro académico.

De este modo, la agenda matutina de la Universidad Católica de Salta reúne cuatro momentos principales: la conferencia inaugural, las exposiciones de representantes de las diócesis de Catamarca y Salta, el reconocimiento a los familiares del Beato y la presentación del libro del segundo congreso.

Lugares vinculados con la memoria del Beato

La programación continuará durante la tarde con visitas a sitios de la ciudad de Salta relacionados con la memoria viva de Mamerto Esquiú.

El recorrido comenzará a las 16:00 en el Convento Franciscano, espacio incluido entre los puntos previstos para la jornada. A las 17:00, las actividades continuarán en los colegios del Huerto y Corazón de Jesús de las Hermanas Esclavas. Estas visitas forman parte del componente del congreso destinado a recorrer lugares vinculados con la memoria del Beato en la capital salteña.

La propuesta de la tarde complementa las actividades académicas de la mañana y amplía la jornada hacia espacios de referencia para el recorrido conmemorativo. De esta manera, el programa articula las exposiciones universitarias con visitas a instituciones y lugares relacionados con la memoria de Esquiú.

El cierre de las actividades está previsto para las 19:00, con la celebración de la Santa Misa en la Catedral de Salta, donde se rezará por la canonización del Beato Mamerto Esquiú. La celebración religiosa constituye el último punto de la agenda anunciada para este martes y se integra al Año Jubilar por el Bicentenario de su nacimiento.

Reflexión académica y celebración religiosa

La tercera sesión del III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú propone una jornada que combina el análisis de su personalidad y su obra con el reconocimiento a sus familiares, las visitas a lugares significativos y la oración por su canonización.

Con el lema "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad", el encuentro continúa el recorrido iniciado en otras sedes y reafirma su carácter itinerante, con actividades presenciales y la posibilidad de participación virtual según la organización de cada encuentro.

La agenda de Salta reúne a monseñor Mario Antonio Cargnello, al presbítero licenciado Oscar Tapia y al magíster Mario Vera, junto con familiares del Beato y participantes de las distintas instancias previstas.

Las actividades comenzarán por la mañana en la Universidad Católica de Salta y continuarán por la tarde en diferentes puntos de la ciudad, hasta culminar con la misa de las 19:00 en la Catedral.

Para obtener información sobre el congreso, la organización difundió el siguiente correo electrónico de contacto: [email protected].