Salud acelera la vacunación: esta semana inoculan a menores de 11 años con o sin factores de riesgo

En el marco del Plan Operativo de Vacunación Covid-19 que lleva adelante el Ministerio de Salud de la Provincia, esta semana se inicia la vacunación a menores de 11 años, con o sin factores de riesgo, en diferentes Nodos de toda la provincia. Al mismo tiempo se avanza en la aplicación de primeras dosis a adolescentes de 12 a 17 años, y de segundas dosis a mayores de 18 años. En este último grupo recibirá segunda dosis de AstraZeneca con o sin factores de riesgo y será en esta ocasión, solo para residentes de Capital.

En este caso la vacunación de llevará a cabo en el Nodo Predio Ferial (Salón Mayor), de 08 a 12 hs. (de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (de la M a la Z).

Desde la cartera de Salud insisten a la comunidad el respetar los requisitos de las convocatorias, es decir: edad, residencia, tipo de vacuna y fecha de aplicación de la primera dosis y esto para no crear congestión. "Se debe asistir con un documento que acredite nombre, edad y domicilio, y carné de vacunación (en el caso de segundas dosis). Se recuerda que no es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.)", recordaron.

De esta manera, se abre una de las semanas con fuerte inoculación apuntando al grupo etario de 3 a 11, con especial foco en el interior provincial. Se usarán esta semana dosis de Astrazeneca, Sinopharm, Sputnik y Moderno.

Según el cronograma, está previsto que hoy lunes se vacune con primera dosis en el Nodo del Predio Ferial a niñas y niños nacidos en 2012, con y sin factores de riesgo. El horario es de 8 a 13 hs. (de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (de la M a la Z). Deben `presentarse quienes tengan terminación de DNI 5, 6, 7, 8 y 9 y el llamado es solo para residentes de Capital.

Luego se continuará con la segunda dosis de Astrazeneca también el Predio pero en el Salón Mayor. Allí se vacunará a personas de 27 y 28 años, con y sin factores de riesgo, que recibieron la 1° dosis hasta el día 4 de septiembre inclusive.

En el interior

En tanto, en el Nodo La Puerta en el Salón de Usos Múltiples están llamadas las personas de 15 a 17 años, con o sin factores de riesgo y niñas y niños de 9 a 11 años, con y sin factores de riesgo. Estos últimos deben concurrir con Libreta Sanitaria y hacerlo de 09 a 12.30 hs y todas las terminaciones de documento.

En el Nodo de Los Varela, la vacunación es en el Centro de Jubilados. Y corresponde a jóvenes de 15 a 17 años, con o sin factores de riesgo y niñas y niños de 9 a 11 años, con y sin factores de riesgo. El horario es de 09.30 a 13 hs. y todas las terminaciones de documento. En el Nodo El Salado el operativo es en el Hospital y corresponde a niños y niñas de 3 a 11 años, con o sin factores de riesgo de 8.30 a 12 hs. con todas las terminaciones de documento.

En el Nodo de Banda de Lucero el centro de vacunación es en el Caps Banda de Lucero. Allí corresponde a niños y niñas de 3 a 11 años, con o sin factores de riesgo y será de 08 a 11 hs. con todas las terminaciones de documento. En el caso del Nodo de La Puntilla, también será en el Caps del lugar. Se vacunará a niños y niñas de 3 a 11 años, con o sin factores de riesgo en el mismo horario anterior y con 08 a 11 hs. todas las terminaciones de documento.

En el caso del Nodo de Santa Rosa se ocupara el SUM de Santa Rosa. Los vacunados será personas de 12 a 17 años, con o sin factores de riesgo con todas las terminaciones de documento. Y en el Nodo del El Puesto, se vacunará en el Salón El Peregrino al mismo grupo etario anterior y a niños y niñas de 3 a 11 años, con o sin factores de riesgo con todas las terminaciones de documento.

En el Caps de Anillaco, también se inoculará a jóvenes de 12 a 17 años, con o sin factores de riesgo y a niños y niñas de 3 a 11 años, con o sin factores de riesgo. En el Nodo Saujil se vacunará apersonas de 15 a 17 años, con o sin factores de riesgo y a niños y niñas de 9 a 11 años, con o sin factores de riesgo. Para terminar en el departamento Tinogasta, habrá también vacunas en el Nodo Palo Blanco. Los vacunados serán chicos de 15 a 17 años, con o sin factores de riesgo y niños y niñas de 9 a 11 años, con o sin factores de riesgo.

Las siguientes dosis de Sinopharm y Pfizer se colocarán hoy lunes en el Nodo de Belén. Aquí será para adolescentes de 16 y 17 años, con o sin factores de riesgo con terminaciones de DNI 0, 1, 2, 3 y 4 de 14 a 18 hs y las terminaciones de DNI 5, 6, 7, 8 y 9. En el caso del Nodo de Santa María, la vacunación es en el Polideportivo Municipal y corresponderá a personas nacidas en 2004, 2005 y 2006, con o sin factores de riesgo.

La jornada del lunes también se aplicará segunda dosis de Sinopharm en Andalgalá a jóvenes de 21 y 22 años, y embarazadas a partir de la 14 semana de gestación.