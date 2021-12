Salud informó sobre los testeos y el aislamiento

El Ministerio de Salud de la provincia se recuerda la importancia de no minimizar síntomas compatibles con la enfermedad, y dirigirse al Nodo de Testeo más cercano a su domicilio.

Si bien aumentaron los casos positivos, el porcentaje de ocupación de camas con oxígeno en toda la Provincia por ahora se mantiene bajo. La secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Silvia Bustos, en medios locales, explicó que “las vacunas ayudan a que, una vez contraída la enfermedad, las personas desarrollen un cuadro moderado o con sintomatología leve. A medida que avancemos con la cobertura de vacunación los casos graves irán disminuyendo, lo que se refleja actualmente con la campaña de vacunación”.

Sobre los testeos indicó que “a cualquier persona que tenga sintomatología compatible con la enfermedad, así sean leves, le pedimos que no lo minimice y se acerque a los nodos de testeo para hacer un diagnóstico temprano, y que se aísle oportunamente hasta que se los contacte telefónicamente para darle indicaciones precisas. Además, todas aquellas personas que hayan estado en contacto con un positivo en los últimos días, deben acercarse a los nodos de testeo, tanto para recibir información como para realizarse el mismo”.

Con respecto a los contactos estrechos, Bustos aclaró que “si se ha tenido contacto con un caso positivo, lo ideal es esperar cinco días desde el último contacto para hacer un testeo y obtener un resultado fehaciente, porque si me hisopo a las 24 o 48 horas de estar en contacto con un caso positivo probablemente voy a obtener un resultado negativo, y eso no quiere decir que no vaya a desarrollar la enfermedad en los próximos días”.

“El promedio de inicio de síntomas y detección con testeo es de entre 5 a 7 días posteriores al contacto con el caso positivo. En esta ventana de 5 días se debe realizar un aislamiento preventivo con barbijo, distanciamiento social, si es posible no estar en contacto con los convivientes, mantener los espacios bien ventilados en el domicilio, y no asistir al lugar de trabajo”.

La Secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud pidió responsabilidad individual para regresar de viaje. Lo que se sugiere es que sea con un testeo negativo de las últimas 48 horas y, si no se puede, “al volver del viaje, pasar por un nodo de testeo, guardar distanciamiento con las personas con las que me puedo llegar a contactar y realizar un nuevo testeo a los 5 días. Responsabilidad social al momento de denunciar los contactos estrechos, de quedarse aislado cuando se recibe la indicación del mismo, y no concurrir al lugar de trabajo si se presentan síntomas”. En todo caso, se solicita hacer testeo a los 5 días de permanencia en la provincia, como una acción más de cuidado.

Contacto estrecho

Se considera contacto estrecho a personas que estuvieron a menos de 2 metros, por más de 10 minutos en un espacio cerrado con o sin barbijo. Hasta que se tomen nuevas medidas a nivel nacional, los mismos deben realizar 14 días de aislamiento, mientras que los pacientes positivos de Covid-19 deben realizar un aislamiento de 10 días desde el resultado positivo.

Por último, la médica volvió a pedir a los catamarqueños el apego a las medidas individuales de prevención, remarcando que con el correcto uso del barbijo, el distanciamiento y el lavado de manos, es que se pueden evitar los contagios.