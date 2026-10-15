Salud oficializó un aumento del 1,90% en las prestaciones por discapacidad

El Ministerio de Salud oficializó una actualización del 1,90% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, correspondiente a octubre de 2026. La medida fue difundida este jueves a través del Boletín Oficial y establece un incremento que alcanza a todas las prestaciones comprendidas en el sistema, sin diferencias según el tipo de servicio brindado.

La actualización se dispuso a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad y quedó formalizada mediante la Resolución 1/2026, firmada por Gianfranco Scigliano, subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. La disposición fue conocida a partir de la información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El aumento fijado para octubre establece una modificación uniforme de los aranceles vigentes. Según lo dispuesto en la resolución, el porcentaje se aplica sin distinción entre las distintas modalidades de prestación, por lo que el criterio definido para esta actualización no establece incrementos diferenciados según el servicio.

El texto oficial expresa: "Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de octubre del año en curso, consistente en un incremento del 1,90%, sin diferencia por tipo de prestación".

De esta manera, la disposición determina el porcentaje de actualización para el período señalado y establece las condiciones generales bajo las cuales se ajustarán los valores del sistema durante octubre.

El IPC de septiembre fue la referencia

El incremento del 1,90% se calculó tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2026. Ese indicador fue utilizado como base para determinar la actualización de los aranceles, de acuerdo con lo establecido en la resolución oficial.

La norma precisa que el porcentaje se aplica sobre los valores que habían sido aprobados previamente mediante la Resolución N.º 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Por lo tanto, la actualización de octubre toma como punto de partida los aranceles establecidos en esa disposición anterior y aplica el ajuste calculado a partir de la variación mensual del IPC.

En el texto publicado se señala que el incremento fue "calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de septiembre de 2026, respecto de los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución N° 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad".

La referencia al índice de precios constituye el criterio utilizado para establecer el nuevo porcentaje. La resolución no presenta, en la información difundida, una escala de incrementos diferentes para cada servicio, sino que fija un ajuste general del 1,90% para el conjunto de las prestaciones incluidas en el sistema.

El aumento alcanza a todas las modalidades de prestación

Uno de los puntos centrales de la medida es que la actualización no diferencia entre tipos de prestaciones. El porcentaje establecido por el Ministerio de Salud se aplica de manera uniforme a los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

La resolución establece así un criterio general para octubre de 2026, sin segmentar el incremento según la modalidad del servicio. Esta disposición queda expresamente indicada en el artículo que fija el aumento y en los fundamentos referidos al cálculo del porcentaje.

Los principales aspectos de la actualización son:

Porcentaje de aumento: 1,90%.

Período de aplicación: octubre de 2026.

Base de cálculo: variación del IPC de septiembre de 2026.

Alcance: todas las prestaciones del sistema, sin distinción por tipo.

Norma que oficializa la medida: Resolución 1/2026.

Resolución tomada como referencia para los valores anteriores: Resolución N.º 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Autoridad firmante: Gianfranco Scigliano, subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Estos puntos delimitan el alcance de la decisión administrativa y el mecanismo utilizado para establecer los nuevos valores. La publicación en el Boletín Oficial formalizó el ajuste correspondiente al mes en curso.

Se mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable en la Patagonia

La resolución también contempla un tratamiento específico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica. En estos casos, el texto reconoce un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.

La disposición señala expresamente: "Reconócese un adicional del 20 % sobre el arancel básico por zona desfavorable a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica".

Este componente se suma a las condiciones establecidas para el sistema y distingue a las prestaciones brindadas en esa región mediante un reconocimiento adicional sobre el arancel básico. La norma mantiene así una previsión específica para la Patagonia dentro de la actualización general de octubre.

Mientras el incremento del 1,90% alcanza a todas las prestaciones sin diferencias por modalidad, el adicional del 20% corresponde a las prestaciones brindadas en las provincias comprendidas en la zona patagónica, de acuerdo con el criterio de zona desfavorable establecido en la resolución.