Salud sostiene que la vacunación reduce la tasa de letalidad global por Sars Cov 2

El Ministerio de Salud de la provincia, insiste a la población en continuar con las medidas de protección para evitar la propagación del coronavirus, especialmente en los grupos de riesgos quienes son más vulnerables al virus.Al respecto Alejandro Santillán Iturres, médico infectologo y miembro del COE provincia, explicó la función de las vacunas contra la COVID que se están aplicando en nuestro país. En este sentido indicó que “todas las vacunas que se están usando en Argentina tienen la misma tecnología de fabricación; son vacunas producidas a partir de un vector viral que se llama adenovirus no replicativo, esto quiere decir que no es una vacuna con virus vivo, por lo tanto no se reproduce”.Asimismo, agregó que “el vector porta una proteína del virus, el cual es el principal antígeno con el que el virus logra adherirse a las células del ser humano; los anticuerpos que crea la vacuna son contra esa proteína que no va a permitir que el virus se adhiera a las células de la persona; quien luego de 14 o 21 días comienza a generar anticuerpos”.Santillán Iturres, también explicó que “el objetivo principal de la vacuna es disminuir la tasa de letalidad por Sars Cov 2; esto quiere decir que las personas vacunadas no tienen un cien por ciento de cobertura, por lo hay que continuar cuidándonos igual con las medidas de prevención que se vienen difundiendo desde el comienzo de la pandemia”.El infectólogo, insistió en que “la vacuna nos protege contra cuadros graves, pero no nos protege completamente para contraer cuadros leves, por lo tanto podemos infectarnos y ser transmisores de la enfermedad a pesar de estar vacunados”.Para finalizar, aclaró que “la vacuna nos genera una protección muy alta para reducir la tasa de letalidad global en la población, pero la protección individual no está clara, y eso se va a registrar con los estudios en fase 4 con los que se analiza en la aplicación masiva de una vacuna, como está ocurriendo en todo el mundo. Seguramente en unos meses aparecerán publicaciones de fase 4 donde se verá el impacto de la vacuna”.