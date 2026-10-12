Santiago Siri mostró el potencial de la inteligencia artificial en la Feria del Libro

La última jornada de la 18.ª Feria Provincial del Libro de Catamarca tuvo entre sus propuestas destacadas la presentación de Santiago Siri, referente argentino en innovación y cultura digital, quien sorprendió al público con un experimento en vivo sobre las posibilidades de la inteligencia artificial.

A partir de una idea sencilla —crear una PyME dedicada a la confección y venta de ponchos de vicuña—, Siri fue guiando a la inteligencia artificial para desarrollar, en aproximadamente 30 minutos, distintos componentes del emprendimiento: desde la marca, el concepto y los objetivos comerciales hasta los precios, las proyecciones de venta, el diseño del logo, una página web, un asesor de ventas y un video promocional para televisión.

La demostración permitió observar cómo estas herramientas pueden intervenir en diferentes etapas de un proyecto, desde su planificación hasta la producción de contenidos. La propuesta mantuvo la atención de los presentes y abrió un intercambio con el público, que planteó preguntas sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y sus posibles alcances. Siri también compartió información y recursos para quienes buscan incorporar estas tecnologías en el desarrollo de sus propias iniciativas.

"Es la primera vez que vengo a Catamarca, gracias a la invitación de la organización de esta Feria. Presenté mi último libro, que me está dando grandes satisfacciones porque me permite conocer todo el país", comentó el autor sobre Tecnosapiens.

En Tecnosapiens, Siri recorre experiencias e ideas que marcaron su trayectoria, desde sus primeros vínculos con la informática en los años noventa hasta su participación en debates globales sobre inteligencia artificial, software libre y tecnologías descentralizadas.

Más allá de la experiencia autobiográfica, el libro propone reflexionar sobre cómo estas herramientas transforman las relaciones de poder y plantea una pregunta central: cómo construir un futuro en el que la tecnología esté al servicio de las personas. Con un lenguaje accesible, combina divulgación, ensayo y experiencia personal desde una perspectiva latinoamericana.

Siri preside Democracy Earth Foundation, una organización sin fines de lucro que impulsa herramientas de gobernanza digital descentralizada. También condujo el podcast La última frontera, de Filo News, y participó en experiencias de producción de noticias generadas con inteligencia artificial, como El Primer Feca.