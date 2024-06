Se activan cambios para Jubilados, AUH ANSES y Volver al Trabajo: ¿De qué se trata?

La Secretaría de Trabajo oficializará en junio la tercera convocatoria del año del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir una nueva suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El órgano conformado por representantes empresariales, sindicales y del Gobierno nacional buscará actualizar el monto que, en abril y mayo, absorbió una corrección del 9 y 6 por ciento, respectivamente.

Su alteración signará también las pautas de acceso a programas asistenciales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo, al igual que uno de los requisitos para mantener el beneficio Volver al Trabajo. Misma suerte correrá la activación del Plus para los jubilados y pensionados alcanzados por la Ley 27.426. reempadronarse? La respuesta de Capital Humano

¿De cuánto es el Salario Mínimo en Argentina?





El Salario Mínimo actual en Argentina asciende a $ 234.000 y representa uno de los más bajos de la región, según alertó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Su última actualización volvió a ser definida de forma unilateral por el Gobierno nacional, tras no darse el consenso necesario entre los representantes sindicales y empresariales.

Por encima se encuentra el haber en Perú con U$S 274, Brasil con U$S 276, Colombia (U$S 339), Bolivia (U$S 361) y Chile U$S 516. A modo de referencia, en España el haber mínimo equivale a U$S 1.141.

"Existe una fuerte correlación entre la variación del tipo de cambio y la inflación. Por lo tanto, es esperable que esta fuerte compresión de la variación (de precios en los últimos meses comparados con diciembre) se explica en gran medida por el sostenimiento de una variación del tipo de cambio al 2% mensual", puntualizó el informe al ahondar en el impacto de los asalariados respecto a los ingresos.

¿Cómo impacta el Salario Mínimo en la AUH y AUE ANSES, Volver al Trabajo y Jubilados?



El Salario Mínimo determina el condicionante de ingresos máximos permitidos para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo, ambas liquidadas por ANSES.

Define también la acreditación de un Plus para los Jubilados y Pensionados que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 27.426: mínima igual al 82% del SMVM. Respecto al programa Volver al Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano, la cifra se pautó como máximo permitido de remuneración bruta mensual que pueden registrar uno de sus beneficiarios.