Se extiende el paro de colectivos por tiempo indeterminado

El paro de colectivos inicia hoy su cuarto día y, aunque la Provincia transfirió su parte del subsidio, estos fondos son insuficientes para completar el total de los haberes que las empresas deben transferir. Como lo viene sosteniendo Juan Vergara desde UTA, solo se destraba el conflicto con el salario completo transferido a los choferes. Al cierre de esta edición, el gremialista confirmó a diario LA UNIÓN este punto, al señalar: “Los trabajadores no van a salir a trabajar mientras no tengan depositado el 100 % de su sueldo”.

Son los fondos de Nación los que están en el eje del problema y no se tiene novedad al respecto, lo que no solo genera la continuidad de la medida de fuerza, sino el consecuente inconveniente para los usuarios.

La ayuda

La directora de Transporte, Andrea Álvarez, confirmó ayer que dentro del monto que se iba a transferir, se iba a sumar una “ayuda extraordinaria” de 5 mil pesos. Eso implicaría para las arcas provinciales un gasto adicional de $ 3 millones. La funcionaria indicó, sobre los fondos nacionales, que estos corresponden al “fondo compensador” firmado por Nación con las provincias, que tenía una vigencia de cuatro meses y acaba de vencer. “Estamos esperando el último desembolso correspondiente a 180 días. Recibimos aproximadamente $ 17 millones del fondo nacional”, indicó.