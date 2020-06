Se ingresó a la fase 5 y se habilitaron las actividades deportivas, hotelería y religiosas

Tras dos semanas de no habilitar nuevas actividades, en la jornada de ayer, el Comité Operativo de Emergencia (COE) comunicó nuevas flexibilizaciones para todo el territorio de la provincia. Según lo indicado, lo que ya era previsible según los últimos anuncios de Alberto Fernández, Catamarca pasa a fase 5 de distanciamiento social. Esto hace que se puedan abrir otras actividades, las cuales estaban a la expectativa y comienzan a regir a partir de hoy, viernes.

Los anuncios se dieron ayer, en conferencia, en el Centro de Innovación y Desarrollo (CID), y fue el ministro de Seguridad y vocero del COE, Hernán Martel, quien junto a la ministra de Salud, Claudia Palladino y el ministro de Comunicación, Guillermo Andrada, comunicaron la habilitación de la actividad hotelera y deportiva de hasta 10 personas. Asimismo, se informó que también están autorizadas las ceremonias religiosas, sin embargo, se aclaró que estas quedarán a criterio de Nación, pero podrían entrar en vigencia desde hoy, viernes.

Deportivas, todas

En cuanto a las actividades deportivas, se habilitan todas, siempre y cuanto no superen las 10 personas. Se aclaró que tendrán un horario y que será de 8 a 23 hs. Martel, en este punto, aclaró: “Para los clubes que nos pidieron habilitación y que la concurrencia supera las 10 personas, solicitamos que tengan en consideración este requisito, que es fundamental y que elaboren turnos para que comiencen a trabajar. Esperemos la responsabilidad de los directivos y que respeten el número y el protocolo sobre el uso de barbijos, limpieza y distanciamiento, aun haciendo la actividad para 10 personas”, indicó.

Turismo y hotelería

“La actividad de alojamiento y hotelera obedece principalmente a las necesidades de las personas que tienen de trasladarse dentro de la provincia por razones personales, comerciales o de salud”, explicó el ministro de Seguridad, a la hora de justificar esta medida. Asimismo, confirmó que se mantiene las modalidades de funcionamiento dispuestas respecto de las actividades turísticas y aclaró: “Tenemos habilitado el alojamiento para las personas que transitan dentro de la provincia. Todavía nos encontramos evaluando los protocolos para la actividad turística, que abarca incorporación de guías de turismo, habilitación de lugares y de visitas turísticas. Además, cada lugar tiene que elaborar su protocolo, pero eso será más adelante”. “Hay muchas actividades que no entran dentro de la regla general de lo que tiene que ver con las recreativas, deportivas y culturales, y las estamos analizando”, cerró.