Se inició la externalización de los pacientes de salud mental

La Secretaría de Salud Mental y Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, continúa trabajando en acciones para llevar adelante la externación de los usuarios de esa red, en el marco de la Ley Nº26.657 reglamentada a través del decreto Nº603/13.

La Ley de Salud Mental, que preveía el cierre de los manicomios para el año 2020, plantea la posibilidad de una internación breve, y si esta se prolonga no debe ser por una causa social como, por ejemplo, no contar con una vivienda.

Desde la Dirección de Atención Integral en Salud Mental, a cargo de Victoria Bochatey, se viene trabajando fuertemente con el Hospital de La Merced, para generar estrategias de externación de usuarias y usuarios, y poder insertarles al medio social.

Actualmente, está en vías de aprobación el Órgano Revisor, que en otras provincias ya existe, y que tiene como función ser el veedor para denunciar estas prácticas, ya que no puede existir ningún manicomio o institución que pueda pensar de manera manicomial.

Se está trabajando también con el IPV, proyectando la posibilidad de generar viviendas que tengan una infraestructura especial y, sobre todo, la posibilidad de pensar que no sólo es la vivienda, sino la articulación con salud para el acompañamiento de estas personas usuarias de la red, como así también en la recuperación de sus derechos: el derecho laboral, de una vivienda, y a la educación.