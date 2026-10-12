Se mantiene la Alerta Amarilla por fuertes vientos para Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente para este martes la Alerta Amarilla por Viento para sectores de seis departamentos de Catamarca: Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

La advertencia se sostiene ante la persistencia de las condiciones meteorológicas previstas, caracterizadas por la presencia de fuertes vientos provenientes del sector oeste. De acuerdo con el pronóstico, las velocidades se ubicarían entre los 50 y los 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h, particularmente en los niveles más altos.

El escenario previsto requiere mantener las medidas preventivas, especialmente en las zonas cordilleranas, donde la intensidad del viento puede generar condiciones que dificulten el tránsito y la circulación de personas.

La continuidad de la alerta implica que los sectores comprendidos deben permanecer atentos a las condiciones meteorológicas anunciadas y a las disposiciones adoptadas por los organismos competentes. En este contexto, las autoridades provinciales mantienen las acciones destinadas a reducir los riesgos asociados a los fenómenos previstos.

Viento blanco y ventisca

Entre los efectos que podrían producirse como consecuencia de los fuertes vientos, el pronóstico contempla la reducción de la visibilidad, la presencia de viento blanco y/o ventisca. Estas condiciones adquieren especial relevancia en los sectores de mayor altura, donde se esperan las ráfagas más intensas. La disminución de la visibilidad puede dificultar el desplazamiento, mientras que los fenómenos asociados al viento representan un factor de riesgo para quienes transitan por áreas expuestas a las condiciones meteorológicas adversas.

La previsión de ráfagas superiores a los 100 km/h refuerza la necesidad de mantener las precauciones durante la vigencia de la alerta, en particular en los sectores cordilleranos alcanzados por el pronóstico.

La advertencia comprende zonas de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán. En estos departamentos, las condiciones previstas obligan a prestar atención a las indicaciones oficiales y a las restricciones dispuestas para determinados espacios turísticos.

Continúa inhabilitado el acceso al Balcón del Pissis

Ante este escenario meteorológico, la Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgos mantiene la inhabilitación preventiva de los accesos al Balcón del Pissis.

La medida continúa vigente mientras persistan las condiciones adversas y forma parte de las acciones preventivas adoptadas para preservar la seguridad de las personas que circulan por este sector cordillerano.

El organismo provincial solicitó expresamente a turistas, operadores turísticos y visitantes que no ingresen a la zona durante el período en que se mantenga esta situación meteorológica. La restricción preventiva se relaciona con los fuertes vientos previstos, las posibles ráfagas superiores a los 100 km/h en los niveles más altos y los fenómenos que podrían afectar la visibilidad, como el viento blanco y la ventisca.